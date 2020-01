La justice brésilienne a requis mardi l'inculpation du journaliste d'investigation américain Glenn Greenwald, accusé « d'aider, encourager et orienter » un groupe de pirates informatiques qui lui a fourni des informations compromettantes pour le pouvoir.

Sur son site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, qui réside au Brésil, avait révélé en juin 2019 le contenu de messages jetant un doute sur l'intégrité et l'impartialité du ministre de la Justice Sergio Moro et des procureurs chargés de l'enquête anticorruption Lavage Express .

La justice a annoncé mardi dans un communiqué l'inculpation du journaliste et de six pirates présumés qui lui auraient fourni ces informations.

Selon la justice, Glenn Greenwald a non seulement rendu ces informations publiques, mais qu'il aurait donné aux hackers la marche à suivre pour rendre l'enquête plus difficile et réduire le risque qu'il soit lui-même tenu responsable pénalement .

Cette accusation est fondée, selon le la justice, sur une conversation entre Greenwald et un des hackers, dont le contenu a été retrouvé sur un ordinateur saisi par la police.

Le journaliste aurait demandé à ce pirate informatique d'effacer les messages qu'il lui a transmis pour éviter qu'il soit lié à l'obtention de données de façon illicite .

Atteinte à la liberté de la presse

Glenn Greenwald a aussitôt dénoncé sur Twitter une atteinte à la liberté de la presse et à la démocratie brésilienne , ajoutant qu'il n'allait pas se laisser intimider par les abus de l'appareil d'État ou du gouvernement Bolsonaro .

Les messages révélés par The Intercept ont soulevé des soupçons de connivence entre Sergio Moro, alors juge en charge des affaires de Lavage express et les procureurs.

Le juge Moro avait notamment condamné en première instance pour corruption l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), qui a purgé un an et demi de réclusion avant d'être libéré en novembre pour des raisons de procédure.

Lula était donné favori pour l'élection présidentielle de 2018, à laquelle il n'a finalement pas pu participer, étant été déclaré inéligible après avoir été condamné en appel.

Le vainqueur de ce scrutin, Jair Bolsonaro (extrême droite), a ensuite nommé Sergio Moro ministre de la Justice.

Connu pour avoir rendu publiques les révélations d'Edward Snowden sur l'agence américaine de renseignement NSA, Glenn Greenwald est marié à un député brésilien de gauche, David Miranda.