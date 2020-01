Les préparations vont bon train pour les Jeux du Québec de l'hiver 2021 à Rivière-du-Loup

Les élus de Rivière-du-Loup attendent surtout avec impatience les résultats d'un appel d'offres lancé pour la réfection du stade de la Cité des jeunes.

Ces résultats doivent être connus le 19 février.

Les élus municipaux et les organisateurs des Jeux espèrent pouvoir effectuer ses travaux tout en respectant le budget consenti.

Lundi soir, lors de la séance du conseil municipal, les élus de Rivière-du-Loup ont confirmé qu'ils souhaitaient faire un emprunt d'un peu plus de 9,4 millions de dollars pour rénover le stade de la Cité des jeunes.

Cet emprunt doit permettre à la Ville de payer les travaux qui lui permettront de se doter d'une patinoire de dimension olympique.

La patinoire actuelle du stade de la Cité des Jeunes, à Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Même si l'échéancier s'annonce serré, le directeur du Service technique et de l'environnement à la Ville de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay, croit que tout sera prêt à temps pour le début des jeux dans un an.

À partir du moment où on a un projet qui [répond aux] exigences budgétaires, moi, je n'ai aucun doute [qu'on est capables d'atteindre notre objectif de réalisation] , soutient-il.

Ce sont de gros travaux, mais ce sont des travaux qui se font bien. Gérald Tremblay, directeur du Service technique et de l'environnement, Ville de Rivière-du-Loup

Les travaux au stade de la Cité des jeunes pourraient débuter dès le mois de mars.

Les élus de Rivière-du-Loup souhaitent que des travaux soient aussi effectués dans le Centre Premier Tech avant la tenue de la finale des Jeux du Québec en 2021. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Les élus souhaitent également faire certaines retouches au Centre Premier Tech. Ces travaux auraient pu être réalisés dans un an ou deux, mais les élus ont préféré les devancer.

Le conseil municipal a donc adopté, lundi soir, un emprunt de 250 000 dollars pour la réalisation de ces travaux.

C'est vraiment de l'entretien. Des travaux qui doivent être faits sur le plancher, l'entrée, et des choses comme ça. Il faut faire ça avant les Jeux, sinon ce ne sera pas viable. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Une multitude de sites de compétitions répartis à travers la région, notamment à Rivière-du-Loup, à Saint-Pascal et à La Pocatière ont été sélectionnés.

Beaucoup d'activités à la Maison des Jeux du Québec

Plus d'une dizaine de personnes travaillent déjà d'arrache-pied à la Maison des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup pour préparer le retour d'une finale provinciale des Jeux dans leur ville.

Rivière-du-Loup a reçu la première finale de l'histoire des Jeux du Québec il y a 50 ans, en 1971.

Depuis le retour des Fêtes, les employés se sont installés dans les locaux des scouts.

De nombreuses personnes travaillent déjà à l'organisation des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Au cours des prochaines semaines, les membres du comité organisateur se mettront à la recherche de bénévoles organisateurs.

Chaque site va avoir son équipe de gestion. Donc, on essaie de régler sur place tout ce qui peut se produire pendant la finale pour que ce soit réglé le plus rapidement possible et le plus efficacement possible , explique la directrice générale de la finale des Jeux du Québec hiver 2021, Karine Malenfant.

Plus de 3000 athlètes et 1500 entraîneurs et accompagnateurs sont attendus pour cette finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 26 février au 6 mars 2021.

Près de 2500 bénévoles seront également nécessaires pour la tenue des compétitions.

D'après un reportage de Patrick Bergeron