Deux suspects font face à 141 accusations de fraude et de vol d'identité à Hamilton

Les autorités affirment avoir fouillé une maison de l'est de la ville à deux reprises dans le cadre de l'enquête et découvert des cartes bancaires et d'autres pièces d'identité à chaque fois.

Une femme de 34 ans et un homme de 31 ans font respectivement face à 71 et 70 chefs d'accusation, notamment de fraude de plus de 5000 $, de vol d'identité et de possession de biens criminellement obtenus.

La police allègue qu'il y a eu au moins 100 victimes jusqu'à présent, mais que l'enquête se poursuit. Elle demande à toute personne qui aurait des informations de la contacter.