Un nouveau centre communautaire sera construit à Sainte-Blandine

Le conseil doit attribuer une somme de 3 350 000 dollars à la réalisation des travaux.

On parle d'une démolition complète du centre actuel qui sera remplacé par un nouveau centre communautaire [qui satisfera] tous les besoins de la population. Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire de Rimouski, Marc Parent, estime qu'il s'agit d' une excellente nouvelle pour les résidents de Sainte-Blandine/Mont-Lebel.

Marc Parent a tenu à saluer le travail du conseiller municipal du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, Dave Dumas, qui a travaillé plusieurs années pour la réalisation de ce projet.

Je me souviens, j'étais conseiller municipal et puis [...] on avait Dave Dumas qui avait plaidé pour la nécessité d'avoir un nouveau centre communautaire. [...] On a maintenu un entretien durant toutes ces années-là, mais là, finalement, Dave aura, et la population de Sainte-Blandine, un centre communautaire moderne , a-t-il soutenu.

Le conseil municipal doit emprunter l'entièreté de la somme nécessaire aux travaux, le tout remboursable sur 20 ans.