Les premiers pompiers canadiens de premières lignes sont arrivés en Australie

Trente-neuf pompiers de premières lignes et deux experts en gestion d’incendies sont arrivés dans l’État de Victoria pour une mission qui durera 31 jours.

Il s’agit du huitième déploiement de personnel canadien de lutte contre les incendies de forêt en Australie, mais du premier contingent de première ligne.

Jusqu'à maintenant le Canada a envoyé ce qu'on appelle des spécialistes, des gens qui font la gestion des incendies de forêt, la logistique, les opérations, et l’aviation , a expliqué Mélanie Morin du Centre interservices des feux de forêt du Canada ( CIFFCCentre interservices des feux de forêt du Canada ), en entrevue depuis Melbourne avec Mathieu Nadon du Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Ça va être la première fois qu'on [envoie] des pompiers de première ligne, si on veut, des gens qui vont aider à éteindre les incendies. Mélanie Morin, agente d'information du Centre interservices des feux de forêt du Canada

La jeune femme travaille normalement à Maniwaki, en Outaouais, comme agente à l’information de la Société de protection des forêts contre le feu ( SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu ).

Elle est actuellement déployée en Australie par le CIFFC Centre interservices des feux de forêt du Canada , une société sans but lucratif qui coordonne le partage des ressources entre les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des incendies de forêt.

Mme Morin fait partie des 171 agents de lutte contre les incendies que le Canada a envoyés en Australie depuis le début du mois de décembre.

L’agente à l’information de la Société de protection des forêts contre le feu, Mélanie Morin, est actuellement déployée en Australie. Photo : Radio-Canada

Alors que l’Australie vit un certain moment de répit grâce à des précipitations de pluie, Mme Morin a rappelé que la situation change quotidiennement, comme c'est le cas avec les feux de forêt. Tout dépend de dame Nature. Plusieurs incendies sont actifs et l’aide et les ressources sont toujours nécessaires .

L'envoi de pompiers canadiens en Australie se fait en vertu d'une entente d'aide mutuelle entre les deux pays. D'ailleurs, des pompiers australiens étaient venus au Canada en 2015, 2017 et 2018.

Un pompier arrose des arbres dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie (archives). Photo : AFP / Saeed Khan

À quand le retour ?

Le premier groupe de Canadiens en Australie, parti le 3 décembre, est maintenant de retour au pays, selon le CIFFCCentre interservices des feux de forêt du Canada . Les deuxième et troisième contingents reviendront à leur tour les 25 et 29 janvier respectivement.

Mme Morin n'écarte pas la possibilité que certains membres du personnel envoyé en Australie pourraient y rester moins longtemps que prévu.