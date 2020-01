Un homme arrêté pour une arnaque présumée à la carte de débit dans des taxis

Les enquêteurs disent avoir repéré de nombreuses transactions frauduleuses depuis cette date, coûtant des millions de dollars à des centaines de clients.

Ils allèguent que les passagers de taxis légaux se font demander de payer leur course avec une carte de débit, puis leur carte est remplacée par une autre de la même banque.

L'an dernier, la police a porté plus de 260 accusations contre 6 personnes, mais elle a indiqué que l'arnaque a quand même continué.

Un résident de Mississauga de 22 ans fait face à 31 chefs d'accusation de possession de biens criminellement obtenus de moins de 5000 $.

La police ajoute qu'il pourrait y avoir plus de victimes et de suspects dans cette arnaque et demande aux personnes touchées de la contacter.