Achats de VUS : Les Québécois doivent changer de comportements, croit le ministre Julien

Il réagissait mardi au récent rapport de HEC Montréal sur l'état de l'énergie au Québec, qui démontre que les tendances de consommation au Québec sont contraires aux objectifs énergétiques et de réduction de gaz à effet de serre (GES).

Par exemple, les Québécois consomment toujours plus de produits pétroliers et achètent de plus en plus de véhicules utilitaires sport (VUS), ont noté les auteurs Johanne Whitmore et Pierre-Olivier Pineau.

Le Québec est aussi la province où les ventes d'électricité par personne sont parmi les plus importantes.

Jonatan Julien ne blâme pas les Québécois, qui sont conscients des défis, selon lui. C'est parce que l'économie va très bien qu'ils utilisent des véhicules plus énergivores , a-t-il expliqué, mardi, à son arrivée à la rencontre du Conseil des ministres.

Il reconnaît cependant que le Québec a un besoin de changement de comportements .

Il a assuré ne pas être découragé par les contradictions. Un demi-million de personnes ont manifesté pour l'environnement à Montréal en septembre dernier, et près de 300 000 personnes ont signé le Pacte sur la transition lancé par Dominic Champagne.

Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Montréal le 27 septembre dernier. Photo : Radio-Canada / Sylvain Charest

Devant ces constats, le ministre affirme que son gouvernement est prêt à redoubler d'efforts , notamment en matière d'électrification des transports.

Il veut que 1 million de véhicules électriques soient sur les routes du Québec en 2030, ce qui représenterait 20 % du parc automobile. Aujourd'hui, ce sont seulement 1,3 % des véhicules qui sont électriques, a-t-il dit.