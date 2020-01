Voici à quoi peut ressembler le pont Granville

La Ville de Vancouver a dévoilé ses plans pour la refonte du pont Granville qui relie le centre-ville au quartier Granville Sud et les commerces de la rue Broadway. Les travaux visent à améliorer l’accès aux piétons et aux cyclistes.

Ce pont est vraiment important pour relier ces deux secteurs à forte population et emplois , déclare Paul Storer, directeur de la conception des transports à la Ville de Vancouver.

La restructuration a été choisie après des consultations publiques et de discussions lors d'une table ronde diversifiée.

Le pont Granville à Vancouver Photo : CBC / Maggie MacPherson

Les éléments proposés :

Le nombre de voies réservées aux véhicules passera de huit à six

À l’origine, le pont Granville a été conçu en prévision de la construction d’une autoroute au trafic dense qui n'a finalement jamais été construite.

Le pont de Granville a une capacité de véhicules automobiles beaucoup plus importante que nécessaire , souligne M. Storer. Selon lui, le nombre de véhicules qui traversent le pont pourrait plus ou moins s'inscrire dans quatre voies sur les huit. Toutefois, cette conception laissera toujours six voies de circulation.

Les deux voies supprimées seront transformées en trottoirs et pistes cyclables plus larges.

La circulation sera ralentie sur le pont Granville à Vancouver pendant les travaux de modernisation Photo : CBC / Maggie MacPherson

Les deux côtés du pont auront des trottoirs accessibles avec des barrières de protection.

M. Storer déclare que la table ronde souhaitait un accès plus facile des deux côtés du pont. Le trottoir du côté ouest sera plus large avec plus de bancs et des esplanades à des endroits clés. Le côté ouest a été choisi, car les Vancouvérois préféraient des vues sur le pont Burrard et English Bay, dit-il.

Chaque trottoir sera muni de barrières pour protéger les piétons de la circulation automobile.

Une voie cyclable protégée dans les deux sens sera construite du côté ouest du pont.

Le côté ouest du pont aura également une piste cyclable protégée dans les deux sens. Paul Storer souligne que l'équipe de refonte du pont avait d’abord envisagé de diviser les voies cyclables à sens unique de chaque côté. Cependant, cette idée a vite été abandonnée en raison d’une utilisation moins efficace de l'espace.

La piste cyclable serait relativement plate et reliée à la piste cyclable de la 10e Avenue.

Il y aura à présent six voies au lieu de huit sur le pont Granville. Photo : Ville de Vancouver

Des feux de circulation aideront les piétons et les cyclistes à traverser la rue en toute sécurité

Des feux de signalisation seront installés aux bretelles des rues Howe, Fir, Hemlock et de la rue Seymour pour protéger les piétons.

Des changements à venir

Le design du pont Granville doit encore être discuté lors de journées portes ouvertes qui seront prochainement organisées. Le conseil municipal reviendra sur les éventuels changements du pont entre mars et avril 2020.

Un projet qui a un coût

Le conseil municipal a débloqué des fonds de 25 millions de dollars pour les travaux. Toutefois, le coût total des nouveaux plans devrait se situer entre 30 et 40 millions de dollars et la première phase du projet devrait s’achever d'ici 2021, selon Paul Storer.

Les projets supplémentaires et le financement du pont seront soumis à l'approbation du conseil municipal lors de l'élaboration du plan d'immobilisations de la Ville pour 2023 à 2026.