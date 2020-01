Les sorties de plusieurs jeux vidéo majeurs repoussées depuis le début de 2020

Cyberpunk 2077 – Reporté au 17 septembre 2020 (Xbox One, PS4, PC, Stadia)

Probablement l’un des titres les plus attendus de cette liste, Cyberpunk 2077 devait sortir le 16 avril prochain, mais sa sortie a finalement été reportée au 17 septembre 2020.

Cette mégaproduction mettant en vedette Keanu Reeves a la lourde tâche de faire suite à The Witcher 3: Wild Hunt, dernier opus du studio polonais CD Projekt Red sorti en 2015. En plus d’avoir séduit les critiques, ce jeu de type action/jeu de rôle a vendu plus de 33 millions d'exemplaires depuis sa sortie, et a même donné naissance à une série produite par Netflix, The Witcher, qui a par ailleurs relancé l’engouement autour du jeu.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « Cyberpunk 2077 » présente un monde futuriste dystopique de type cyberpunk dans lequel la technologie coexiste avec une société humaine dégénérée. Photo : Cyberpunk 2077

Nous sommes présentement au stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire , ont expliqué sur Twitter Marcin Iwinski et Adam Badowski, respectivement cofondateur et directeur de CD Projekt Red.

Night City [l’univers où se déroule le jeu], est un décor massif – plein d’histoires, de contenu et de places à visiter, mais devant l’ampleur et la complexité [de la tâche], nous avons besoin de plus de temps pour terminer la phase de tests, faire la finition, et pour corriger les bogues. Nous souhaitons que Cyberpunk 2077 soit notre réalisation phare de la génération, et le report de sa sortie va nous donner les précieux mois dont nous avons besoin pour que le jeu soit parfait.

Dying Light 2 – Reporté indéfiniment (Xbox One, PS4, PC)

Les fans de zombies et de Dying Light, ce jeu de survie/horreur sorti en 2015, devront visiblement prendre leur mal en patience. Dying Light 2 a été annoncé pour la première fois en juin 2018, lors d’une conférence Microsoft à l’E3, l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo et des loisirs interactifs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La sortie de « Dying Light 2 », suite très attendue du jeu de zombies « Dying Light » a été reportée indéfiniment. Photo : Dying Light 2

Près d’un an et demi après cette annonce, le studio Techland, lui aussi polonais, a annoncé sur Twitter que la sortie du jeu, prévue pour le printemps 2020, était repoussée à une date ultérieure, qui n’a pas encore été confirmée.

Nous visions initialement une sortie au printemps 2020 pour Dying Light 2, mais nous avons malheureusement besoin de plus de temps pour développer le jeu et honorer notre vision. Nous aurons plus d’informations à donner dans les mois qui suivent .

Final Fantasy VII Remake – Reporté au 10 avril 2020 (PS4)

Un autre titre attendu depuis longtemps dans le monde du jeu vidéo est Final Fantasy VII Remake, une nouvelle version du populaire jeu de rôle sorti en 1997. Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2015, à l'occasion du E3.

Heureusement pour ceux et celles qui n'en peuvent plus d'attendre, la date de sortie est repoussée de quelques semaines seulement, soit du 4 mars au 10 avril 2020.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cloud, l'un des personnages jouables de « Final Fantasy VII Remake » Photo : Final Fantasy VII Remake

Dans une déclaration publiée mardi sur Twitter, le producteur Yoshinori Kitase, du studio Square Enix, qui développe et édite le jeu, s’est excusé auprès des adeptes de la série.

Nous avons pris cette décision difficile dans le but de nous donner quelques semaines supplémentaires pour appliquer le poli final au jeu et pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Marvel’s Avengers – Reporté au 4 septembre 2020 (Xbox One, PS4, PC, Stadia)

Un autre jeu édité par Square Enix, Marvel’s Avengers, a vu sa sortie reportée au 4 septembre 2020, plutôt qu’au mois de mai.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Crystal Dynamics, l’un des développeurs du jeu, a tenu à justifier cette décision.

Lorsque nous avons entrepris de vous donner notre vision pour Marvel’s Avengers, nous avons pris l'engagement de livrer une campagne solo originale, un mode coopératif engageant et du contenu captivant pour les années à venir. À cette fin, nous prendrons ce temps supplémentaire pour peaufiner le jeu en regard des hauts standards que nos fans attendent.

Iron Man VR – Reporté au 15 mai 2020 (PlayStation VR)

Annoncé en mars 2019, le jeu d’action en réalité virtuelle Iron Man VR, exclusif à la PlayStation VR, devait sortir en février, mais le développeur Camouflaj a récemment annoncé que le jeu ne serait pas prêt avant le 15 mai 2020.