La CSH rénovera la piscine de l’école La Forêt d'Amos

Le projet, estimé à 4,3 millions de dollars, a été présenté au conseil des commissaires de la CSH, lundi soir. Il comprend notamment des travaux au niveau des vestiaires, du revêtement de plancher, du pourtour de la piscine, ainsi que la mise à niveau des tremplins et des systèmes de filtration et de chloration.

Selon Francis Audet, directeur du service des ressources matérielles à la CSH, les travaux répondront à un besoin criant. C’est un projet nécessaire pour la mise à niveau de ces équipements. Ils datent des débuts de la polyvalente, donc de 1976. Ils ont atteint leur durée de vie utile normale.

Plus importants que prévu

La CSH a retardé son projet d’un an en raison de l’ampleur des travaux à réaliser. Au début, on prévoyait travailler au niveau de la plage de la piscine et des éléments mécaniques, mais quand on a commencé des études plus précises, on a vu que le projet prenait plus d’envergure, explique M. Audet. On a donc étalé l’enveloppe budgétaire sur deux années pour être en mesure de faire le projet au complet.

L’appel d’offres sera lancé d’ici la fin du mois et la Commission scolaire espère pouvoir octroyer le contrat lors de sa séance du conseil de mars.

Les travaux débuteraient à la fin des classes, pour éviter les impacts sur les activités scolaires. Ils se poursuivront cet automne et la CSH espère pouvoir avoir complété le tout vers la période des Fêtes.