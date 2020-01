Le maire de Drummondville tourne la page

Alexandre Cusson a choisi de délaisser prématurément son poste de maire en cours de deuxième mandat pourbriguer la direction du Parti libéral du Québec.

Il quittera officiellement son siège le 31 janvier. Le conseiller municipal Yves Grondin assurera l'intérim jusqu'à ce que l'élection partielle soir déclenchée. La date demeure à déterminer. Elle devrait toutefois se dérouler un dimanche avant le 31 mai prochain.

M. Cusson se dit satisfait du travail accompli durant ces années et, surtout, du soutien qu'il affirme avoir obtenu de tous.

Ce que j'ai voulu dire aux gens, c'est merci. Merci de m'avoir appuyé. Quand je me promenais en ville, les gens venaient me voir et me donner leurs idées. J'ai voulu cette proximité et les gens me l'ont bien redonnée. Je n'oublierai jamais cette relation avec les citoyens de Drummondville , a-t-il confié.

Jusqu'ici, un seul candidat a manifesté son désir de ravir la mairie de Drummondville. Il s'agit de l'homme d'affaires, Alain Carrier.