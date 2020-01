Rencontre entre les Marchands et la Ville de Shippagan concernant l'avenir de l'équipe

Les spectateurs se font rares à nos parties , affirme Charles Cormier, directeur des Marchands de Shippagan.

Si on a seulement une centaine de partisans pour les trois prochaines parties, on ne pourra pas finir la saison. On a un déficit et il faut continuer à payer la glace, les arbitres et la sécurité , soutient-il.

Il souhaite que la municipalité arrive avec une solution. L'aréna appartient à la Ville, les heures de glace, c'est assez cher. C'est à eux de nous faire une offre pour la survie de l'équipe.

Il nous a été impossible d'obtenir la position de la Ville de Shippagan pour le moment.

Les Marchands de Shippagan ont rejoint la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur lors de la saison 2017-2018.