De plus en plus de coyotes sont signalés à Calgary

Les signalements enregistrés par la Ville de Calgary sont passés de 1099 en 2018 à 1830 en 2019.

Le responsable de la gestion des aires naturelles urbaines pour la Ville de Calgary, Chris Manderson, rappelle que ces chiffres ne signifient pas pour autant que les coyotes envahissent la ville.

Selon lui, la hausse du nombre d’appels serait principalement liée à une meilleure sensibilisation du public dans la reconnaissance de cet animal. Mais l’année dernière, sur l’ensemble des signalements concernant les coyotes, seulement 10 % traitaient d’un comportement agressif.

Nous comptons sur ces appels de citoyens pour nous dire ce qu’ils ont vu Chris Manderson, responsable de la gestion des aires naturelles urbaines pour la Ville de Calgary

C'est entre janvier et mars que les coyotes sont les plus sexuellement actifs. Photo : Getty Images / David McNew

En 2014, l’Université de Calgary estimait le nombre de coyotes présent dans la ville à 900 individus, mais souligne que le nombre est difficile à déterminer avec précision en raison de l'expansion des limites de la Ville.

Cette urbanisation grandissante n'est d'ailleurs pas sans effet sur les coyotes, selon le professeur adjoint à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Calgary, Alessandro Massolo.

Je crois que la ville de Calgary se développe dans les habitats typiques des coyotes , explique-t-il.

Finalement, nous savons bien peu de choses sur ces animaux, mais je pense qu’ils sont parmi les plus intelligents que j’ai étudiés Alessandro Massolo, professeur adjoint à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Calgary

Rester vigilant

Les propriétaires d’animaux domestiques doivent toutefois demeurer prudents face à la présence de coyotes urbains. Pour cause, un homme a récemment dû réanimer son yorkshire après que celui-ci a été mordu un soir près de Nose Hill Park.

Deux autres chiens ont aussi été signalés comme ayant été attaqués en novembre. L’un s’en est sorti avec des blessures, alors que l'autre n'a jamais été retrouvé par son propriétaire. La ville indique aussi aux utilisateurs du parc à chien dans le sud-est de la ville de rester vigilants.

Selon le professeur, les restes animaux comptent généralement pour 3 % de l'alimentation des coyotes et de ce pourcentage, dont une majorité de chats.

Attention en période de reproduction

La spécialiste canine et fondatrice du laboratoire de conservation canine de l’Université de Calgary, Shelley Alexander, souligne l’importance de rester prudent dans les prochaines semaines à la vue d’un coyote puisqu'il s'agit de la saison de reproduction.

Les coyotes ont tendance à se déplacer beaucoup plus et à être un peu plus sur la défensive en saison de reproduction , assure la spécialiste. Il est donc important de garder les chiens en laisse.

Le responsable de la gestion des aires naturelles urbaines pour la Ville de Calgary, Chris Manderson, rappelle l'importance de distinguer un coyote agressif d'un coyote dont le comportement n’est pas problématique.

La ville souhaite tout de même cohabiter avec ces canidés puisque les coyotes demeurent d'excellents contrôleurs naturels d'animaux nuisibles.