Les travailleurs d’Unifor de partout au pays se font entendre à la raffinerie de Regina

Des membres d'Unifor ont également dégonflé les pneus de certains véhicules afin de rendre encore plus difficile l’accès au site.

Nous sommes de retour, plus forts que jamais , a déclaré le négociateur en chef et adjoint du président national d'Unifor, Scott Doherty.

Scott Doherty en avait long à dire sur le travail des policiers mardi matin, au lendemain de l'arrestation de 14 membres d'Unifor. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, qui était du nombre des personnes arrêtées par les autorités lundi soir, était de retour près du site de la raffinerie après avoir passé sept heures derrière les barreaux.

Les choses ont dégénéré [lundi] soir. Je n’ai jamais vu des policiers agir de façon aussi agressive. Ils sont arrivés ici avec l’intention de faire dégénérer les choses , a-t-il déploré lors d’un point de presse en matinée sur les lieux d’une station d’essence appartenant à la Co-op.

Procéder à mon arrestation ne réglera rien. Jerry Dias, président national d'Unifor

Jerry Dias a aussi rappelé que les membres d’Unifor qui ont fait le voyage jusqu’à Regina par avion ou en voiture sont ici pour rester et que les travailleurs sont déterminés à se faire entendre.

Le président national d'Unifor, Jerry Dias, a réitéré que les travailleurs ne laisseront pas tomber leurs demandes à propos des régimes de retraite. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Le Service de police de Regina se défend

Le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, s’est quant à lui dit satisfait du travail des policiers, ajoutant que le travail des agents est de faire respecter la loi .

La réalité est que les deux parties ont des droits, mais à n’importe quel moment, si l’une d’entre elles va au-delà de la loi, nous avons l’obligation de la faire respecter , mentionne-t-il.

La réponse à ce conflit de travail ne viendra pas du Service de police de Regina, mais bien du syndicat et de l’employeur en se retrouvant à la table des négociations. Evan Bray, chef du Service de police de Regina

Par ailleurs, Evan Bray n’a pas précisé qu’elle serait la réponse du corps policier à l’installation des barrières par les membres d’Unifor, mardi, à l’entrée 7 de la raffinerie Co-op de Regina.

Plusieurs dizaines de membres du syndicat d'Unifor étaient de retour sur le piquet de grève de la porte 7 de la raffinerie, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Lundi après-midi, le Service de police de Regina était intervenu pour demander aux travailleurs en lock-out de rendre accessible le site de la raffinerie. Devant leur refus d'obtempérer, les policiers ont procédé à des arrestations une heure plus tard, comme le stipule l’injonction du 24 décembre.

Dans un communiqué, lundi, l'employeur a indiqué qu'Unifor continuait de bloquer illégalement les entrées de la raffinerie et empêchait toujours les allées et venues des personnes et des camions .

Michael Fougere prie les deux parties de faire preuve de bon sens

Le maire de Regina, Michael Fougere, a lui aussi réitéré mardi sa volonté de voir le syndicat et l’employeur retourner rapidement à la table des négociations dans le but d’en venir à une entente.

Les policiers font de leur mieux pour faire respecter l’injonction et pour s’assurer que la sécurité publique n’est pas à risque. Il y a beaucoup d’émotion et beaucoup de colère de part et d’autre, mais c’est dans l’intérêt de tout le monde qu’une solution soit trouvée rapidement , note-t-il.

Les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis le 12 novembre 2019.

Le principal point de litige entre l’employeur et le syndicat concerne le régime de retraite.

La raffinerie Co-op de Regina a mis ses quelque 800 employés en lock-out le 5 décembre 2019.

Avec les informations de Fiona Odlum et de Charles Lalande