Les organismes rimouskois devront trouver d'autres sources de financement

Au terme de l'assemblée du conseil municipal, il a révélé que le niveau de financement de ces organismes sera, entre autres, tributaire de leur capacité à trouver d'autres sources de revenus auprès d'acteurs de la communauté d'affaires ou autre.

Marc Parent a ainsi expliqué qu'au terme de cette nouvelle politique, certains organismes verront leur subvention augmenter alors que d'autres la verront diminuer.

Le maire Parent et ses conseillers au conseil municipal de Rimouski.

Il ajoute que les organisations qui tentent de trouver d'autres sources de financement risquent d'être avantagées par la nouvelle façon de faire de la Ville.

Il est certain que les organismes qui se fiaient majoritairement à la ville risquent fort de perdre certains points. [...] On s'attend à ce que les organismes également se prennent en main et puissent aller chercher du financement extérieur.

Marc Parent, maire de Rimouski