L'Ontario pourrait permettre aux promoteurs d'embaucher leurs propres inspecteurs

Actuellement, on a souvent du mal à obtenir des permis et des inspections rapidement. Et ça retarde tout le projet , fait valoir Joe Vaccaro de l'Association des constructeurs de maisons de l'Ontario.

Joe Vaccaro, président de l'Association des constructeurs de maisons de l'Ontario, affirme que les changements proposés permettraient aux acheteurs d'emménager plus vite dans leur maison. Photo : CBC/Mike Smee

Selon la proposition à l'étude, les architectes et les ingénieurs qui veulent obtenir la certification nécessaire pour approuver des plans de construction et inspecter des bâtiments devraient suivre une formation supplémentaire. Par ailleurs, l'inspection des systèmes électriques continuerait à être réservée aux inspecteurs municipaux.

La Ville de Toronto et l'Association des architectes de l'Ontario dénoncent toutefois cette idée de permettre aux promoteurs d'embaucher leurs propres inspecteurs.

Il y a plusieurs enjeux, y compris de possibles conflits d'intérêt , affirme Will Johnston, chef du service du bâtiment de la Ville de Toronto.

Le comité municipal de la planification et du logement doit débattre de la question mercredi.

Des économies?

Adam Tracey de l'Association des architectes de l'Ontario dit que l'ordre professionnel s'oppose à la proposition provinciale. Photo : CBC/Mike Smee

L'Association des architectes de l'Ontario s'oppose elle aussi à la proposition provinciale.

L'industrie immobilière fait peut-être miroiter au gouvernement qu'il s'agit d'une façon économique et simple d'accélérer l'approbation des travaux. Mais ça transfère le risque des municipalités [aux architectes]. Association des architectes de l'Ontario

Selon Adam Tracey de l'Association des architectes, les primes d'assurance de ses membres augmenteraient, compte tenu de ces responsabilités et risques accrus. Cette situation ferait gonfler les coûts de construction, dit-il, une facture qui finirait vraisemblablement par être refilée aux acheteurs de propriétés.