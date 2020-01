Val-d'Or relance la revitalisation de son centre-ville

Les travaux prévus entre le boulevard Lamaque et la 9e rue devaient être réalisés en 2019, mais la Ville avait refusé d’octroyer le contrat parce que le coût des travaux dépassait largement les estimations.

Un nouveau processus d’appel d’offres sera lancé au cours des prochaines semaines. La Ville a révisé quelque peu son projet et son budget.

On a bon espoir que les sommes prévues au budget et les estimations qu’on a faites devraient être suffisantes, explique le maire Pierre Corbeil. Il y a des choses qui ont été ajustées, essentiellement pour tenir compte de la réalité des coûts de construction. Ça va coûter un peu plus cher qu’anticipé initialement.

Dans son avis de motion présenté lundi, le conseil a prévu un emprunt de 3,7 millions $ pour les travaux de la 3e avenue, mais aussi la réfection d’une partie des services municipaux sur des tronçons de la 4e avenue et de la 14e rue.