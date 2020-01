Le plastique à usage unique bientôt interdit à Baie-Comeau

D’ici le mois de juin, les ustensiles, les pailles et les bouteilles d’eau en plastique seront interdits dans les bâtiments municipaux, tout comme les contenants en styromousse.

Les verres de plastique seront tolérés pendant un certain temps, puisque la Ville considère qu’il n’existe pas de possibilité de rechange adéquate pour l’instant. Les employés municipaux auront cinq mois pour se conformer à la nouvelle politique.

Le maire de Baie-Comeau reconnaît que le plastique sera plus difficile à bannir de certains bâtiments comme les arénas, le Centre des arts et le Mont Ti-Basse. Yves Montigny affirme que la période de transition permettra aux gestionnaires de ces immeubles d'écouler leurs inventaires.

Imaginez de mettre à la poubelle des quantités de plastique, en vrac, importantes, pendant cette période-là, ce serait grave. Alors on ne veut pas ça. On veut les écouler. On veut que maintenant ils le sachent d'avance qu'en juin ça va être comme ça , explique le maire.

Vos prochains contenants, ne les achetez pas en plastique, puis ne les achetez pas en styromousse. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Une politique qui pourrait s’étendre à l’ensemble de la ville

La Ville de Baie-Comeau envisage d'adopter plus tard cette année un règlement municipal pour restreindre l'usage du plastique à usage unique à l'extérieur des bâtiments municipaux. Selon le maire Yves Montigny, interdire les sacs de plastique sur le territoire de la ville sera la prochaine étape à franchir.

On peut interdire les pailles. On pourrait interdire les couteaux, fourchettes, ustensiles de plastique sur notre territoire. […] Il y a d'autres villes qui l'ont fait, et nous, on est en réflexion là-dessus , indique le M. Montigny.

Le conseil municipal est d'accord avec le principe, a indiqué le maire. La prochaine étape : mettre sur pied une réglementation municipale et la soumettre au conseil.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais