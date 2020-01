Classé 256e du monde, le Letton issu des qualifications a gagné 7-5, 4-6, 7-6 (7/4) et 6-4 sur le Québécois, tête de série no 20, au premier tour.

Gulbis l'a emporté après 3 h 37 min de jeu. Il a entamé le dernier jeu avec deux as d'affilée pour un total de 15 dans le match.

Lors de la première manche, le Canadien a été brisé au 10e jeu. Gulbis a enlevé la manche peu après.

Au huitième jeu de la deuxième, Auger-Aliassime a sauvé trois balles de bris d'affilée, avant d'arracher le jeu. Il a réalisé un bris pour faire 5-4, puis a remporté la manche avec un as.

Le bris d'égalité de la troisième manche a été l'affaire du Letton, qui a mené 5-1.

« Il venait de faire trois matchs de qualif. Je le sentais en confiance, il servait bien, c'était dur de retourner. J'ai eu des moments un peu tendus. C'était un piège de l'affronter au premier tour, a dit Auger-Aliassime au micro de Radio-Canada.

La déception est grande, c'est toujours difficile de partir aussi tôt. Ce sera difficile à avaler, mais bon, il n'y a plus rien à faire. Ça fait partie de ma carrière. Il faut juste accepter. Il faut garder la tête haute. Mis à part le résultat, il y a de bonnes choses dans mon jeu. Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime avait remporté leur premier affrontement en 2019 à Stuttgart.

Au deuxième tour, Gulbis affrontera le gagnant du match entre Slovène Aljaz Bedene et l'Australien James Duckworth.

Rappelons que dimanche, le Canadien Denis Shapovalov, 13e tête de série, a été surpris par le Hongrois Marton Fucsovics, 67e à l'ATP.

« On prend tous les deux un coup d'humilité sur ce tournoi, admet Auger-Aliassime. Il faut retourner bosser. Mais il ne faut pas se remettre en question sur notre niveau et notre estime. Il n'y a pas de panique à avoir. »

Milos Raonic finit le travail

Le Canadien Milos Raonic a remporté son premier match depuis octobre, mardi, sortant vainqueur d'un match entamé lundi.

Au premier tour, Raonic, tête de série no 32, a battu l'Italien Lorenzo Giustino (150e) 6-2, 6-1, 6-3.

C'est une belle façon de démarrer, surtout en n'ayant pas livré beaucoup de matchs, a dit Raonic. C'est bien de disputer un match assez linéaire, où j'ai été efficace. C'est du positif, il y a de la matière sur laquelle construire.

L'Ontarien de 29 ans a subi diverses blessures en seconde moitié de 2019, ce qui a nui à son classement. Il a occupé le 3e rang du circuit en 2016.

J'ai pu m'entraîner pendant un bon mois et demi sans avoir de problèmes. J'en suis reconnaissant. Ça va bien jusqu'à présent. Milos Raonic

Parmi les étapes du grand chelem, le tournoi de Melbourne est le seul que Raonic n'a pas raté au moins une fois. Il s'est rendu en demi-finales en 2016.

Au prochain tour, il affrontera le Chilien Cristian Garin, tombeur de l'Italien Stefano Travaglia 6-4, 6-3 et 6-4.

Pospisil éliminé

Le Canadien Vasek Pospisil, 138e à l'ATP, avait remporté ses quatre derniers affrontements contre Ivo Karlovic, 124e du monde.

Il a cette fois été battu au premier tour par le Croate de 40 ans en trois manches de 6-7 (4/7) 4-6 et 5-7.

Sur le terrain no 22, les deux hommes ont fait souvent jeu égal pendant les deux heures qu'a duré la rencontre.

Pospisil a réussi 14 as contre 13 pour Karlovic, mais il a commis 7 doubles fautes contre 3 pour son adversaire.

Si son parcours en simple est terminé, Pospisil participe au tournoi de double avec le Polonais Hubert Hurkacz.

Nadal sans souci

Rafael Nadal, numéro un mondial, s'est très facilement qualifié pour le deuxième tour en 2 h 2 min.

Il a battu le Bolivien Hugo Dellien (73e à l'ATP) 6-2, 6-3 et 6-0. L'Espagnol vise un 20e titre du grand chelem, ce qui égalerait le nombre record de Roger Federer.

« C'est un bon début. La troisième manche en particulier a été très bonne, j'ai joué à un très bon niveau », a dit Nadal.

Rafael Nadal Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

« Dans les deux premières manches, j'ai fait un peu plus attention. Je ne voulais pas surjouer, et en même temps, je ne voulais pas mal jouer non plus.

« Je cherchais juste à être solide, à ne pas faire de fautes. Je voulais faire ce que je sais que je peux faire, pour me mettre dans le rythme. Ensuite, bien sûr, avec l'avantage au score, j'ai essayé de jouer au niveau où je pense qu'il faudra que je joue pour faire un bon résultat dans le tournoi », a ajouté Nadal.

Il affrontera au prochain tour le gagnant du match entre l'Argentin Federico Delbonis (76e) et le Portugais Joao Sousa (59e).

Résulats du premier tour :