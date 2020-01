Trois cas de coronavirus examinés au Canada se sont révélés négatifs

Theresa Tam, médecin-hygiéniste en chef du pays, en a fait l’annonce lundi soir, refusant de préciser le lieu des cas examinés.

Elle a toutefois indiqué que les individus visés s'étaient rendus à Wuhan, la province chinoise où le coronavirus aurait trouvé sa source dans un marché de fruits de mer maintenant fermé.

Ce que je peux dire, c'est que j'ai contacté immédiatement mes homologues, les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires. Ils ont à leur tour informé leur ligne de front de leur système de santé.

On pensait que le nouveau coronavirus se propageait par l'entremise d'animaux, mais les autorités chinoises ont confirmé des cas de transmission humaine.

Pékin fait état de plus de 200 cas depuis le début de l’épidémie, mais des experts internationaux croient que le nombre réel de victimes est beaucoup plus important.

Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent généralement des symptômes légers semblables à ceux du rhume. Certaines formes de l'infection peuvent entraîner des maladies plus graves, comme la pneumonie, l'insuffisance respiratoire et rénale. Le virus est lié à la même famille de virus que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a tué des dizaines de Canadiens en 2002 et 2003.