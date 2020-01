Santé-sécurité au travail : la liste des maladies professionnelles sera revue

Le ministre du Travail, Jean Boulet, s'apprête à dépoussiérer la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Il présentera sa réforme en mars prochain, une formule beaucoup plus souple de la liste des maladies reconnues par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).