Chrystia Freeland rejette l’idée d’un échange de prisonniers avec la Chine

Il y a deux ans, le premier ministre effectuait une visite officielle en Chine et envisageait des pourparlers de libre-échange. Mais depuis, les relations avec Pékin se sont détériorées aussi bien sur le plan diplomatique que commercial.

L'arrestation en décembre 2018 de Meng Wanzhou, à la demande des Américains, a été le début des tensions entre les deux pays. Michael Kovrig, qui travaillait pour l'International Crisis Group (ICG), et Michael Spavor, qui était directeur d'une organisation favorisant les échanges avec la Corée du Nord, ont ensuite été arrêtés par les autorités chinoises au cours du même mois.

Devant la situation, deux observateurs ont proposé de procéder à un échange de prisonniers entre Pékin et Ottawa. Il s'agit d'Eddie Goldenberg, un ancien conseiller de Jean Chrétien, et John Manley, ancien ministre libéral des Affaires étrangères.

Le bien-être et la libération de Michel Kovrig et de Michael Spavor sont nos priorités. Notre gouvernement a été clair. Nous sommes soumis aux règles de lois et honorons nos obligations. C’est ce que nous devons faire et c’est ce que nous allons faire. Le Canada est un état de droit et le processus d'extradition suivra son cours.

Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada