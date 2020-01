Des manifestants ont bloqué le terminal de Swartz Bay en soutien aux Wet'suwet'en

Par voies terrestres et fluviales, les manifestants ont apporté leur appui à la Première Nation de Wet'suwet'en qui s'oppose depuis des semaines à l'oléoduc de 670 km en travaux dans le nord de la Colombie-Britannique.

De nombreux camions et voitures n’ont pas pu embarquer dans les traversiers.

Coincée par les manifestations, Anne Roberge n’a pas pu prendre son bateau : Quand j’ai vu le monde qu’il y avait, je me suis dit que ça ne présageait rien de bon.

Le terminal a rouvert vers 9 h à la fin de la manifestation, permettant au trafic de circuler de nouveau. Des traversées au départ de Swartz Bay ont cependant été retardées jusqu'à ce que le trafic sur l'autoroute 17 ait été dégagé.

Plus tard dans la journée, d’autres manifestants ont bloqué l’entrée du port de Vancouver à la hauteur de l’intersection de la rue Powell et l'avenue Heatley.

Une manifestante bloque le port et des rues de Vancouver pour soutenir la Première Nation de Wet'suwet'en.

Nous bloquons le port et ces rues en solidarité avec la nation Wet'suwet'en. Nous nous battons pour la souveraineté de leur territoire non cédé et contre le développement du pipeline.

Une jeune manifestante à Vancouver