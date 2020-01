Décès de l'homme d'affaires et ex-organisateur politique Jean Laflamme

Jean Laflamme avait d’abord, avec ses frères, assuré la relève de leur père au sein des Maîtres tailleurs Laflamme sur la rue Racine. L’entreprise a été vendue il y a quelques années.

Il a longtemps été un personnage très impliqué, autant dans le domaine des affaires qu’en politique. C’est d’ailleurs dans ces deux sphères que l’ancien député conservateur de Jonquière, Jean-Pierre Blackburn, a eu à le côtoyer. D’abord alors que l'ancien député était directeur général au Centre des affaires Racine à Chicoutimi. Jean Laflamme s’y impliquait à titre de commerçant. Puis sur la scène politique, où il a longtemps été un organisateur conservateur reconnu.

Lui et Jean-Guy Bonneau étaient venus tous les deux à la maison pour justement me convaincre de me présenter et convaincre ma douce. C’est pour ça que je connais depuis longtemps Jean Laflamme. Puis également, Jean, dans toutes les élections, il m’a aidé à sa façon. C’est un monument Jean Laflamme dans la région.

Jean Laflamme était toujours actif, notamment au sein de la Fondation Timi et du Cercle de presse du Saguenay. Le trésorier Roger Boivin raconte quel rôle il y jouait lors des activités, encore jusqu’à tout récemment.

Sa grande perspective historique d’affaires et de bénévole lui permettait d’intervenir avec justesse quand on avait des invités, notamment quand les invités avaient un certain âge. Là, ils s’amusaient entre eux, car il avait une capacité très précise de rappeler les événements et le sens des choses et les personnes qui avaient fait ces événements-là, que M. Laflamme avait sinon habillées ou au moins bien connues, très bien connues dans sa vie d’affaires.

Roger Boivin, trésorier, Cercle de presse du Saguenay