Laura Leclair vise une autre participation aux Championnats mondiaux U23

Laura Leclair a une dernière chance, cette saison, de participer aux Championnats mondiaux U23, et elle n'a pas l'intention de la rater. La fondeuse originaire de Chelsea, en Outaouais, mise sur une importante compétition qui aura lieu dans deux semaines au mont Sainte-Anne pour se qualifier.

La jeune femme de 23 ans a participé aux Championnats mondiaux U23 en 2018 qui se tenaient en Suisse. Cette année, c'est à Oberwiesenthal, en Allemagne, que se déroulent ces championnats, une dernière occasion pour Leclair, qui fera le saut au niveau senior l'an prochain.

Les Championnats Nor-Am Haywood se dérouleront du 30 janvier au 2 février au mont Sainte-Anne. Leclair se sentira un peu chez elle lors de cette compétition puisqu'elle s'entraîne là-bas une bonne partie de l'année en tant que membre du Centre national d'entraînement Pierre-Harvey.

Je suis vraiment contente de mes résultats. J'ai fait une finale américaine, ce qui était une première pour moi. À date, je pense que c'est mon meilleur début de saison. Laura Leclair, fondeuse originaire de Chelsea

La fondeuse a obtenu de bons résultats au début du mois de janvier lors d'une compétition dans le nord du Michigan. Elle a aussi bien fait lors d'événements à Canmore, en Alberta, et au club de ski de fond Nakkertok de Cantley au début du mois de décembre. Leclair a d'ailleurs terminé en 2e place du 5 km lors de cette compétition.

Laura Leclair s'entraîne dans le parc de la Gatineau. Photo : Radio-Canada

Elle devra maintenant remporter l'une des trois épreuves auxquelles elle va participer au mont Sainte-Anne ou espérer obtenir assez de points pour obtenir la 4e et dernière place qui donne accès aux Championnats mondiaux U23.

C'est sûr que je suis nerveuse, cette sélection-là, c'est pour atteindre mes objectifs de la saison , affirme Leclair, qui s'entraîne l'hiver sur les pistes du parc de la Gatineau. On s'entend que tout peut arriver, on n'est pas à l'abri de rien, mais je suis quand même confiante de mes capacités et de mon entraînement aussi.

Les Championnats Nor-Am Haywood représentent également les qualifications pour les épreuves canadiennes du circuit de la Coupe du monde.