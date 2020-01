Saint-Camille demande une meilleure collaboration d’Hydro-Québec

En tout, ce sont une quarantaine de résidences qui ont été touchées par la panne, incluant une résidence pour aînés. Dans la majorité des cas, les abonnés ont été privés d’électricité pendant quelques heures aux alentours de 15 h à 19 h.

Le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, demande à Hydro-Québec de revoir ses façons de faire afin d’informer les municipalités lorsque des interruptions de service sont prévues sur leur territoire.

On trouve ça cavalier et on aimerait ça qu’Hydro-Québec révise ses manières de faire

Philippe Pagé, maire de Saint-Camille