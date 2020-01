Créer un livre malgré les obstacles en alphabétisation

Lundi après-midi, les participants de l’Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue sont réunis dans une salle. Ils partagent leurs idées en vue de créer un livre qui fera partie du nouveau projet « Jouez la lecture avec Alpha-Témis ».

Malgré leurs limitations, ce sont eux qui vont créer l'histoire de toute pièce pour ensuite l'illustrer. Ce qu’on voulait à travers ce projet-là, c’est de toucher tous les participants de notre mission : on a l’alphabétisation populaire, numérique, l’éveil à la lecture et l’écriture et l’alphabétisation familiale. On a chacun nos défis. Peu importe le projet, l’important c’est que le participant se réalise et se sente valorisé , explique la directrice générale d’Alpha-Témis, Kim Morin Perron.

L’Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue en pleine création d’un livre Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

En tout, cinq histoires seront publiées, racontées et mises en ligne sur le compte Facebook d'Alpha-Témis.

Alphabétisation numérique

Évelyne Morin a participé à la création du premier livre de cette série. Un carnet qu'elle a intitulé Fête à la ferme.

Son sens artistique lui a permis de créer facilement les illustrations. Le défi était plutôt de construire l’histoire et se familiariser avec l’informatique. À 54 ans, c’est la première fois qu’elle travaillait sur un ordinateur.

Totalement nouveau! Je n’avais jamais touché ça. On/off, c’est tout! Ça m’a permis d’apprendre, de chercher, de naviguer. Tout ça dans un but d’interagir avec mes enfants, mes proches et mes amis, par le numérique, car ils sont tous là! , raconte-t-elle.

Encore émotive, elle raconte qu’elle a récemment donné son histoire à tous les membres de sa famille. C’est un joyau que je donne à ma famille et mes amis , dit-elle fièrement.

À la fin du projet, les livres seront disponibles, en format numérique, dans les Centres de la petite enfance et dans les écoles de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue.