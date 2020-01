Le Service de sécurité incendie de Gatineau en retard dans ses inspections de CHSLD

Radio-Canada a appris que le Service de sécurité incendie de Gatineau n’a pas respecté ses propres normes en matière d’inspection pour la moitié des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) sur son territoire, et ce, au cours des 10 dernières années.

Des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics révèlent que quatre des huit CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée sur le territoire de Gatineau n’ont pas été passés au peigne fin par le service municipal pendant cinq ans, certains plus. La norme établie à Gatineau consiste en une inspection tous les trois ans.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais affirme effectuer des inspections régulières réalisées par ses propres techniciens en prévention des incendies, dont des inspections annuelles des systèmes d’alarme incendie et de gicleurs

Or, le schéma de couverture de risques en sécurité incendie  (Nouvelle fenêtre) n’a pas été respecté par les préventionnistes du Service de sécurité incendie de Gatineau, de septembre 2010 à septembre 2019.

Les documents analysés démontrent, par exemple, que le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Pietà, situé dans le secteur de Hull, n’a pas été inspecté par le Service de sécurité incendie de Gatineau depuis 2014, alors que l’inspection la plus récente au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Renaissance de Gatineau remonte à 2012.

Le CHSLD La Pietà, à Gatineau

Au CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais, au moins sept années se sont écoulées avant que les préventionnistes de la Ville de Gatineau ne visitent à nouveau le centre d’hébergement pour aînés.

Selon le Service de sécurité incendie de Gatineau, les CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée figurent parmi les bâtiments les plus à risque lors d’un incendie, puisque les aînés sont vulnérables lors de l’évacuation et qu'ils y passent la nuit. C’est le cas également pour les hôpitaux et les résidences privées pour aînés, qui doivent aussi être inspectés tous les trois ans à Gatineau.

Trois à quatre heures sont nécessaires pour procéder à une inspection préventive des CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée . Par la suite, six à huit heures peuvent être consacrées à la recherche et à la rédaction d’un avis d’infraction.

Des documents manquants

Ces inspections permettent de s’assurer de la conformité des bâtiments à la réglementation municipale en matière de sécurité incendie. La fréquence a été déterminée dans le schéma de couverture de risques de la Ville de Gatineau.

Les préventionnistes vérifient notamment les systèmes d’alarme incendie, les gicleurs, les séparations coupe-feu, les moyens d’évacuation et l’accessibilité des raccords-pompiers. Ils ont acheminé une vingtaine d’avis d’infraction au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais depuis septembre 2010, parce que les bâtiments ne respectaient pas les normes en matière de sécurité incendie.

Les documents analysés par Radio-Canada démontrent également que les suivis d’inspections en matière de sécurité incendie pour les CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée ne sont pas systématiques ni documentés comme il se doit au Service de sécurité incendie de Gatineau. Pour certaines anomalies décelées il y a plusieurs années, aucune preuve ne figure au dossier à l’effet qu’elles aient été corrigées depuis.

À une seule reprise au cours des 10 dernières années, les préventionnistes de Gatineau ont confirmé par écrit aux gestionnaires du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais que les anomalies décelées lors d’une inspection avaient été corrigées à la satisfaction du service municipal. Il s’agissait d’un suivi d’inspection au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais.

En « mode rattrapage » en 2020

Le chef à la prévention au Service de sécurité incendie de Gatineau reconnaît que certains CHSLD centres d'hébergement et de soins de longue durée n’ont pas été inspectés selon les normes établies par la Ville dans les 10 dernières années. Bien qu’il insiste pour dire que les aînés hébergés en CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée sont en sécurité à Gatineau, Anthony Savard admet que son service sera en mode rattrapage en 2020.

Les CHSLD qu’il reste en 2020 vont être priorisés pour faire les inspections en début de trimestre, pour justement rattraper le retard. Anthony Savard, chef à la prévention du Service de sécurité incendie de Gatineau

M. Savard explique ce retard dans la fréquence d’inspections de son service par les sinistres majeurs qui ont frappé la région. Que ce soit les inondations de 2017 et 2019 ou la tornade de 2018, il affirme que son équipe a dû revoir ses objectifs puisqu’elle était occupée à aider les citoyens.

Le chef à la prévention avoue également que les suivis de dossiers pour les CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée ne sont pas toujours effectués et documentés selon les procédures. Je vous dirais que des fois ça va vite, il pourrait y en avoir des fois qui ne sont pas écrites , admet-il.

Il explique que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, qui est le gestionnaire des CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée , emploie des techniciens en prévention des incendies qui effectuent d’autres vérifications annuellement et que ces bâtiments sont munis de gicleurs. C’est donc pourquoi, selon lui, son équipe de douze préventionnistes a choisi de prioriser les résidences pour personnes âgées privées, vu le temps qu’il restait pour faire les inspections .

Fréquence d’inspection des CHSLD par les Services de sécurité incendie ailleurs au Québec TROIS-RIVIÈRES : 1 an LAVAL : 1 an LÉVIS : 2 ans LONGUEUIL : 5 ans QUÉBEC : 5 ans

Des associations d’aînés exigent des inspections plus fréquentes

La situation inquiète des associations d’aînés de la région. Elles exigent des actions immédiates afin d’assurer la sécurité des aînés hébergés dans les CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée . Pour la Table de concertation des aînés et des retraités de l’Outaouais (TCARO), le retard dans les inspections du Service de sécurité incendie est alarmant et inacceptable.

Bien qu’il croit que la clientèle hébergée en CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée à Gatineau est en sécurité, le directeur général de la TCAROable de concertation des aînés et des retraités de l’Outaouais considère que le Service de sécurité incendie devrait impérativement respecter la fréquence d’inspection déterminée par ses propres normes municipales.

Marc Desjardins ne comprend pas comment, avec 12 préventionnistes en poste, le Service de sécurité incendie de Gatineau a pu manquer de temps dans les 10 dernières années pour inspecter un total de huit CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée aux trois ans sur le territoire.

Si on le fait aux cinq ans, aux sept ans, je ne pense pas qu’on s’assure d’avoir les meilleures installations ou le meilleur environnement physique pour nos aînés vulnérables. Marc Desjardins, directeur général de la TCARO

Je ne pense pas qu’il n’y ait aucun argument qui peut motiver ça. Les inondations, c’est un facteur pendant une période déterminée, mais de là à tout mettre là-dessus… Non , lance-t-il.

La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) en Outaouais désire également des inspections plus fréquentes de la part du Service de sécurité incendie de Gatineau.

Il va falloir que ça change, en tout cas nous, on va s’en mêler, je peux vous l’assurer. Imaginez les proches, qu’est-ce qu’ils vont en penser de ça? Pauline Leblanc, présidente de la FADOQ Outaouais

Le CISSS de l’Outaouais réalise ses propres inspections annuellement

Le gestionnaire des CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée de Gatineau — le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais — affirme n’être pas du tout inquiet pour la sécurité des aînés hébergés dans ses centres.

Son directeur des services techniques et de la logistique, Stéphane Pleau, explique que des inspections annuelles des systèmes d’alarme incendie et des gicleurs sont effectuées pour chaque CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée par ses propres techniciens en prévention incendie.

C’est notre responsabilité première, on est bien sûr assistés, supportés, par le Service de sécurité incendie, mais nous on a un protocole beaucoup plus serré que ça pour faire nos inspections , précise-t-il. M. Pleau ajoute que son équipe travaille en étroite collaboration avec le Service de sécurité incendie, bien au-delà des inspections et des documents officiels.

Nous, on sait que nos installations sont sécuritaires et, honnêtement, on n’a pas besoin d’un bout de papier pour savoir ça. Stéphane Pleau, directeur des services techniques et de la logistique du CISSS de l’Outaouais

En plus des inspections annuelles, des chefs d’installation matérielles du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais effectuent des tournées visuelles régulières dans les CHSLD centres d'hébergement et de soins de longue durée pour s’assurer, par exemple, que les portes coupe-feu sont bien fermées et qu’il n’y a pas d’encombrement dans les corridors.