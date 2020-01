Les délais de traitement à la CNESST s’améliorent, assure le ministre du Travail

Selon Jean Boulet, le plan d’action mis en place l’été dernier pour réduire les délais de traitement commence à donner des résultats.

L'information qui m'a [...] été donnée, c'est que le délai entre l'admissibilité d'une réclamation et le premier versement de l'indemnité de remplacement de revenu est de 8,1 jours, donc à l'intérieur de l'objectif de 10 jours. C'est un travail qui progresse , affirme le ministre.

On met en place un plan d'action et soyez assurés que les délais vont être réduits le plus rapidement possible.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale