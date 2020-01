Le bouton IGTV disparaît d’Instagram

Ce geste n’annonce pas la mort d’IGTV, qui demeure accessible à partir de publications et de l’outil de recherche d’Instagram. C’est seulement son bouton sur la page d’accueil, situé à côté de l’icône de messagerie privée, dans le coin supérieur droit de l’application, qui disparaît. L’application IGTV est également toujours offerte en téléchargement.

Nous avons appris que la majorité des gens trouvent du contenu IGTV dans leur fil, sur la chaîne IGTV dans Explore, sur les profils et sur l’application distincte. Très peu de gens cliquent sur l’icône IGTV dans le coin supérieur droit de l’application Instagram , a laissé entendre un porte-parole de Facebook, la maison mère d’Instagram, en entrevue avec le site TechCrunch.

Un flop?

Bien qu’Instagram ne semble pas encore près d’abandonner sa plateforme de vidéos verticales en plein écran, plusieurs spécialistes du milieu du web doutent encore de sa pertinence.

Comme le souligne TechCrunch, très peu de contenu IGTV accumule un nombre élevé de visionnements. Par exemple, les vidéos les plus populaires obtiennent rarement plus de 200 000 vues, une infime fraction des grands succès sur Facebook ou YouTube.

L’application IGTV n’est pas non plus un succès retentissant. Selon la firme de recherche Sensor Tower, elle aurait été téléchargée environ 1,1 million de fois depuis son lancement, en juin 2018, tandis que son application rivale, TikTokm a obtenu plus de 80 millions de téléchargements durant cette même période.