Le nouveau coronavirus en 12 questions

1. Où est-il apparu pour la première fois?

Ce virus, nommé 2019-nCoV, n’avait jamais été observé chez l’humain jusqu'à tout récemment. Il a été détecté pour la première fois en décembre dernier dans un marché public de Wuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants. Les autorités sanitaires chinoises pensent que des animaux vendus dans ce marché de fruits de mer en étaient la source.

Une femme marche devant le marché de gros des fruits de mer de Huanan, fermé. Photo : Getty Images / NOEL CELIS

2. Qu’est-ce qu’on sait de lui?

Il appartient à la famille des coronavirus. La plupart de ces virus infectent les animaux. Seulement six d'entre eux sont connus pour leur capacité à infecter l’humain.

Du point de vue génétique, le 2019-nCoV présente « 80% de similarités » avec le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), dont la pandémie avait fait des centaines de morts en 2003.

Il faut savoir que ce n’est pas un virus qui se propage aussi bien que l’influenza. Il n’évolue pas très rapidement.

Le coronavirus du SRAS vu sous un microscope. Photo : AFP/British Health Protection Agency

3. Peut-il se transmettre d’un humain à l’autre?

Oui. Les autorités sanitaires chinoises ont confirmé des cas de contamination interhumaine. Cette transmission entre humains pourrait permettre au virus de se propager plus rapidement et plus largement que s'il ne se transmettait que d'animaux à humains.

4. Doit-on craindre une épidémie?

Il est toujours difficile de prédire l’avenir dans le cas des maladies infectieuses. C’est pour cette raison que les autorités sanitaires le prennent très au sérieux et qu’elles tentent de réduire au maximum les risques de propagation.

Des employés transfèrent un patient à l'hôpital Jinyintan, à Wuhan. Tous les patients qui ont contracté une pneumonie causée par le nouveau coronavirus sont traités à cet endroit. Photo : Reuters / Darley Shen

Dans un passé récent, deux souches de coronavirus ont entraîné des épidémies : le SRAS et le MERS (Middle East respiratory syndrome).

5. Quels sont les symptômes de 2019-nCoV?

Les mêmes que la plupart des cas de grippe : de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, un essoufflement et des difficultés respiratoires.

Les virus de la grippe mutent sans arrêt pour échapper à nos défenses immunitaires. Photo : iStock

6. Peut-il y avoir des complications ?

Oui. Dans les cas les plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

7. Est-ce qu’il existe un test de dépistage?

Oui. La Chine a rapidement réalisé et partagé avec le reste du monde la séquence génétique de 2019-nCoV. Cela a permis de mettre sur pied un test spécifique pour déceler les cas.

8. Quelles sont les personnes les plus à risque?

Ses effets seront plus graves chez les personnes les plus fragiles, comme les jeunes enfants et les personnes âgées. Les personnes qui vivent avec une maladie chronique sont également plus susceptibles de présenter des complications.

Un policier masqué monte la garde devant le marché aux fruits de mer de la ville de Wuhan, en Chine, qui a été désigné comme lieu d'origine de l'éclosion de la nouvelle maladie. Photo : Reuters / Darley Shen

9. Comment peut-on prévenir une infection?

En suivant les recommandations habituelles pour éviter la propagation : se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse et éternue. Évitez les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements.

10. Doit-on redouter une autre crise comme celle du SRAS?

Il est difficile de répondre à cette question.

En 2002 et 2003, l'OMS estime que l'épidémie de SRAS avait fait au moins 774 morts dans le monde (dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong) sur 8096 cas.

À l’époque, trois à quatre mois ont été nécessaires pour déterminer que le SRAS était un coronavirus.

De nos jours, on connaît beaucoup mieux les coronavirus, si bien que l’on peut espérer une réponse beaucoup plus rapide et plus forte.

L'éclosion de la maladie a poussé bien des Chinois à tenter de mieux se protéger contre une éventuelle contamination. Photo : Reuters / Jason Lee

11. Le Canada déconseille-t-il de voyager en Chine?

Non, pas pour le moment. Ottawa se dit prêt à réagir, mais estime que le risque pour les Canadiens qui visitent Wuhan est jugé faible . On recommandait aussi de prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage .

12. À quoi pouvons-nous nous attendre dans les prochains jours?

D'autres cas seront fort probablement détectés, y compris dans des pays extérieurs à l’Asie, et peut-être au Canada et aux États-Unis. En se référant à ce qui s'est produit avec le SRAS, il est probable qu'une propagation limitée de personne à personne continuera à se produire.