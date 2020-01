Des renforts pour les membres d’Unifor en lock-out à la raffinerie Co-op de Regina

Le syndicat Unifor, dont la section locale 594 représente un peu plus de 700 employés en lock-out de la raffinerie Co-op de Regina, a renforcé ses piquets de grève devant l'usine réginoise lundi matin. Le syndicat a fait appel à des membres de partout au Canada.

Selon Jerry Dias, le président national d’Unifor, l’injonction du 24 décembre, qui régule le blocage des entrées, ne s’applique qu’aux membres de la section 594. Le syndicat national est maintenant le groupe qui peut légalement bloquer les entrées de la raffinerie , précise le leader syndical.

Désormais, plus personne ne pourra entrer dans la raffinerie. Jerry Dias, président national d’Unifor

Le président d'Unifor, Jerry Dias, estime être dans son bon droit en faisant appel à des membres d'Unifor en dehors de la section locale 594 pour établir une ligne de piquetage. Photo : Radio-Canada

Le président national d’Unifor soutient que le syndicat ne viole aucune injonction . Pour se faire, le syndicat a fait appel à ses membres partout au pays. M. Dias estime leur nombre à près de 500.

Une ligne de piquetage illégale selon la Co-op

De son côté, la direction de la raffinerie Co-op de Regina qualifie les méthodes d’Unifor d’illégales.

Dans un communiqué, la direction indique qu’Unifor continue de bloquer illégalement les entrées de la raffinerie et empêche toujours les allées et venus des personnes et des camions .

Unifor ne respecte pas la loi. Comminiqué de presse de la Raffinerie Co-op de Regina

Quant aux forces de l’ordre, la Police de Regina explique que son rôle consiste à maintenir la paix et faire en sorte que les droits de chacun soient respectés dans le conflit social.

Le 24 décembre, une juge de Regina a accordé une injonction à la Co-op afin de limiter à 10 minutes par heure le blocage des entrées de la raffinerie par des employés en lock-out.

Les lignes de piquetage ralentissent grandement les allées et venues des marchandises à l'intérieur de la raffinerie Co-op de Regina. Photo : Radio-Canada

Le blocage fait suite à la mise en lock-out, le 5 décembre, des quelque 700 employés de la raffinerie représentés par la section locale 594 d’Unifor.

Les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis le 12 novembre 2019. Le principal point de litige entre l’employeur et le syndicat concerne le régime de retraite.

Avec les informations de Charles Lalande