Procès de Patrick Chénard : l'accusé témoignera

Le procès du massothérapeute et kinésiologue Patrick Chénard a repris lundi matin avec les contre-interrogatoires de deux présumées victimes.

Suite du contre-interrogatoire

Lors du contre-interrogatoire de la 8e présumée victime, l’avocat de la défense a soulevé des questions notamment sur des gestes allégués par la présumée victime et sur leur faisabilité.

Dans son témoignage, le 14 janvier, elle a raconté que Patrick Chénard aurait baissé ses sous-vêtements. Il aurait ensuite passé sa main sur ses parties génitales et l’aurait pénétrée avec son doigt. Par la suite, il y aurait eu un contact oral avec ses parties génitales.

Elle a affirmé que Patrick Chénard lui aurait dit qu’il était désolé et que c’était la première fois que ça qu’il lui arrivait de commettre un tel geste extraconjugalement et professionnellement .

L’avocat de la défense lui a demandé pourquoi elle ne s’était pas immédiatement relevée lorsque Patrick Chénard avait, selon elle, baissé ses sous-vêtements et l’avait pénétrée avec son doigt.

Je ne savais pas quoi faire , a-t-elle répondu, ça s’est passé vite.

L’avocat de la défense lui a alors suggéré que lors du premier massage, elle aurait plutôt déplacé sa main vers les parties génitales de l’accusé, et qu’il aurait mis fin au massage. Elle a nié ces faits.

Me Yves Desaulniers lui a demandé pourquoi elle n’avait pas porté plainte à la police à la suite du premier massage, et pourquoi elle était retournée pour un 2e et 3e massage.

La présumée victime a expliqué qu'elle ne savait pas comment réagir à ce moment-là, et qu’elle croyait que les excuses de Patrick Chénard étaient sincères.

L’avocat de la défense lui a aussi suggéré qu’elle était intéressée par l’accusé au moment des faits allégués, ce à quoi elle s’est opposée.

Il lui a finalement posé la question si elle avait déjà envoyé des baisers par écrit, soit une série de X par texto, à Patrick Chénard. Elle a répondu de manière affirmative.

L’audience de la matinée s’est terminée avec le contre-interrogatoire de la 9e présumée victime, qui s'est poursuivie en après-midi.

Rappel des faits

L’homme de 28 ans fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’exploitation sexuelle.

Les faits allégués se seraient produits en novembre 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Avec les informations d’Édith Drouin