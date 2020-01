OC Transpo prévoit des retards du train léger lundi après-midi

Des temps d'attentes légèrement plus longs peuvent être éprouvés en raison d’un nombre réduit de trains et devraient se poursuivre jusqu’au début de l’heure de pointe de l’après-midi , a indiqué le transporteur public sur Twitter. Rappelons que pendant la semaine, l'heure de pointe de l'après-midi est aux alentours de 15 h.

La ligne de la Confédération disposait de 13 trains en état de marche lors de sa mise en service le 14 septembre. Une source a précisé à CBC que seulement 11 trains doubles ont été mis en service le vendredi et le lundi matin.

Sur Twitter, une membre citoyenne de la Commission du transport en commun, Sarah Wright-Gilbert, a indiqué à 15 h 13 lundi que seuls 10 trains seraient en service pendant l'heure de pointe, ce qui correspond à environ un train toutes les cinq minutes.

C'est la première fois qu'OC Transpo attribue les retards à un manque de trains. L'un d'eux a été envoyé au garage pour des réparations, jeudi dernier, après le bris du câble électrique suspendu à la station St-Laurent.

Les problèmes s'enchaînent

Les nombreux problèmes connus par la ligne de la Confédération depuis sa mise en service irritent bon nombre d'usagers du transport en commun. C'est le cas d'Émilie Ayotte.

Ce matin, ça disait qu'il était bloqué. Finalement, il est arrivé à temps. Mais quelques jours avant, il était totalement bloqué. On dirait que ça arrive souvent, alors je ne m'y fie plus , a témoigné l'étudiante.

Le lundi matin, OC Transpo a fait savoir sur Twitter qu'un problème mécanique était survenu sur un train pendant l'heure de pointe, ce qui a causé des retards, des encombrements et la fermeture d'un quai à la station Tunney's Pasture.

Il s'agit du sixième problème sur la ligne de la Confédération au cours des cinq derniers jours dont OC Transpo a fait l'annonce — et le neuvième ce mois-ci, selon une liste compilée par CBC.

Au départ, OC Transpo prévoyait faire circuler 15 trains doubles pendant les heures de pointe du matin et de l'après-midi, deux d'entre eux étant gardés en réserve. Ce nombre a finalement été réduit à 13.

Avec les informations de CBC et de Gilles Taillon