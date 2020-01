Un mode de Fortnite pour sauver des vies plutôt que les enlever

Baptisé Liferun, ce mode fait découvrir, à travers quatre nouvelles missions, les quatre activités principales effectuées par les travailleurs et travailleuses du CICR à travers le monde : soigner les personnes civiles, reconstruire les infrastructures essentielles, déminer le terrain et distribuer de l'aide aux populations dans le besoin.

Trois personnalités bien connues de Fortnite, Dr. Lupo, Lachlan et One Shot Gurl, ont présenté dimanche le nouveau mode lors du salon de jeux vidéo PAX South à San Antonio, au Texas.

La communauté des adeptes de jeux vidéo a une importance grandissante , et le CICR a développé cette nouvelle approche afin de susciter des discussions sur son travail dans les pires zones de conflit du monde , souligne l'organisation dans un communiqué.

Les jeux vidéo sont depuis longtemps des plateformes importantes de divertissement et de réseaux sociaux, et nous savons que de nombreux adeptes sont également des soldates et soldats actuels, passés ou futurs, des officières et officiers de l'armée, des membres de groupes armés, des PDG d'entreprises, des avocates et avocats, et des chefs politiques , souligne Jennifer Hauseman, directrice de la communication et de la gestion de l'information au CICR, citée dans le communiqué.

Nous devons leur parler de manière intelligente et engageante pour leur expliquer que les populations souffrent beaucoup dans les conflits , ajoute-t-elle.

Le CICR, dont l'un des objectifs est de promouvoir le respect du droit international humanitaire, avait déjà noué un partenariat avec le studio Bohemia Interactive pour intégrer des messages sur le droit humanitaire dans le jeu Arma 3.

Lancé en juillet 2017, Fortnite est rapidement devenu un vrai phénomène culturel et compte maintenant 250 millions d'adeptes.