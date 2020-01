Une quatrième arrestation dans l’affaire du meurtre de Sheena Billette

Kandi Rose Ratt a été appréhendée à Christopher Lake, un peu au nord de Prince Albert. Elle est accusée de complicité de meurtre au premier degré. Elle a comparu lundi devant la cour provinciale de Prince Albert.

Dans cette enquête, la GRCGendarmerie royale du Canada était à la recherche de 4 personnes, en plus de Mme Ratt. La police a arrêté Sharise Sutherland-Kayseas, Deborah Mckenzie et Telsa Mckenzie à La Ronge, le 13 janvier.

Elle est toujours à la recherche de Charlie Napthalie Charles. L’homme de 25 ans, comme les 3 autres personnes arrêtées, est accusé du meurtre au premier degré, de l'enlèvement et de la séquestration de Sheena Billette.

Selon les renseignements de la police, M. Charles mesure 1,75 m, a les cheveux noirs et il lui manque l'index et l'auriculaire de la main gauche.

La police recherche toujours Charlie Napthalie Charles. Photo : Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , Charlie Napthalie Charles est considéré comme dangereux. Les gens qui veulent transmettre des renseignements de manière anonyme peuvent le faire en communiquant avec Échec au crime de la Saskatchewan au 1-800-222-8477 ou en ligne, à l’adresse www.saskcrimestoppers.com  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).