À Edmonton, il faudra scanner sa pièce d'identité pour entrer dans un magasin d’alcool

Comme c’est déjà le cas dans de nombreux bars et discothèques au pays, les clients de Ace Liquor dans le nord-est de la ville devront scanner leur pièce d’identité pour déverrouiller les portes du commerce.

La technologie provient de la compagnie PatronScan.

Ce n’est pas du simple vol à l’étalage. Ce sont des braquages avec violence. Nous avons travaillé en collaboration avec la police d’Edmonton et PatronScan pour lutter contre ce problème croissant et nous avons décidé de tester la même technologie que celle des bars et boîtes de nuit , a indiqué le vice-président à la prévention des vols à Alcanna, Joe Cook.

Vols en hausse

La police d’Edmonton a répondu à environ 9600 appels pour vols d’alcool en 2019, soit une augmentation de 200 % par rapport à l’année précédente.

C’est pourquoi nous sommes extrêmement contents qu’Alcanna prenne des mesures proactives pour accroître la sécurité des employés et du public en général , a affirmé l’agent Robin Wilson de la police d’Edmonton.

Les informations numérisées seront stockées sur le serveur protégé de PatronScan selon les lois de protection de la vie privée du Canada et de l’Alberta.

Alcanna détient 255 magasins d’alcool en Alberta sous les enseignes Liquor Depot, Ace Liquor et Wine and Beyond.