Sébastien Lemire ouvre officiellement son bureau de député à Rouyn-Noranda

Sébastien Lemire a mis l’accent sur son objectif de répondre rapidement aux demandes des citoyens. Il estime que la centralisation des bureaux des quatre autres MRC en un seul, à Rouyn-Noranda, permettra d’améliorer la qualité du service.

Le bureau du député fédéral Sébastien Lemire est situé sur la rue Gamble à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Notre région, elle est grande, mais en même temps, Rouyn-Noranda, c'est le centre de l'étoile, affirme-t-il. Tout est à une heure et demie au plus ou deux heures et demie, si on se rend jusqu'à Témiscamingue. Mais n'empêche, pour moi, l'importance de couvrir le territoire est là, mais c'est à nous de nous déplacer, donc pour le volet citoyen, quand on n'est pas en rapport avec les outils technologiques, et bien rapidement se mettre en mode opération sur le terrain pour aller là où sont les gens.

Le député vise à ce que son équipe réponde aux citoyens dans un délai de 15 minutes les jours de semaine.

Je veux que le bureau puisse être joignable. On est en 2020 aujourd’hui, les outils technologiques sont une nécessité pour entrer en communication. Je pense que l’époque où on était en mode attente dans un bureau de député est un peu révolue. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire

Priorités : réseaux cellulaire et aérien

Parmi les dossiers qu’il souhaite aborder en premier, Sébastien Lemire mentionne l'accès au réseau cellulaire et à Internet.

Ça demeure, pour moi, une priorité dans la circonscription, particulièrement en milieu rural, dit-il. Même à Rouyn-Noranda. Je me suis rendu à Amos hier et tu te rends compte que tu perds le réseau cellulaire avant l'aéroport. Pour moi, c’est inacceptable.

Il souhaite d’ailleurs rencontrer le ministre des Transports, Marc Garneau, et son équipe d’ici la fin du mois de janvier afin de faire le point sur la desserte aérienne.

Il veut de plus appuyer les agriculteurs de la région et hausser le taux de rétention des nouveaux arrivants en créant davantage de liens avec eux.