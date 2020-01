L'intelligence artificielle doit être réglementée, selon le grand patron de Google

Radio-Canada

Le PDG de Google et de sa maison mère, Alphabet, Sundar Pichai, lance un appel en faveur de la réglementation du monde de l’intelligence artificielle (IA) en soulignant certains de ses dangers, mais dit prôner une approche équilibrée pour l’encadrement de cette technologie.

La question n’est pas de savoir s’il faut réglementer, mais comment le faire , a-t-il déclaré dans un discours prononcé lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion européen Bruegel, en Belgique. Une réglementation judicieuse doit adopter une approche proportionnée, en équilibrant les préjudices potentiels et les chances au niveau social. Sundar Pichai a également signé une lettre ouverte dans le quotidien britannique The Financial Times, lundi matin, dans laquelle il soutient que c’est le devoir des entreprises technologiques de s’assurer que leurs innovations servent le bien de l’humanité. Ces déclarations surviennent alors que la Commission européenne doit faire des propositions pour développer une approche réglementaire sur l’IA dans l’Union européenne le 19 février. Elle songe d’ailleurs à bannir la reconnaissance faciale de l’espace public pour une période de 5 ans. Notons que le PDG d’Alphabet ne s’est pas prononcé spécifiquement sur la question de l’encadrement de la reconnaissance faciale dans son discours en Belgique ni dans sa lettre ouverte, faisant seulement mention de sa possible utilisation à des fins néfastes dans le Financial Times. Les États-Unis devraient également adopter des lois concernant l’IA dans un avenir rapproché. La Maison-Blanche prône toutefois une réglementation moins stricte dans le but d’encourager l’innovation . Le Canada n’a pas encore mis en place un régime réglementaire pour l’IA. À lire aussi : Le Canada classé 4 e au monde en intelligence artificielle

