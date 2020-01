Roméo Cormier a lutté sous le nom de Bobby Kay jusque dans les années 80. Photo : Lutte Grand Prix Atlantique

Le lutteur de Memramcook est l'un des quatre frères Cormier, vedettes de la Lutte Grand Prix dans les années 60, 70 et 80 : Leo Burke (Leonce Cormier), Rudy Kay (Jean-Louis Cormier) et The Beast (Yvon Cormier).

Les frères Cormier ont parcouru le monde entier au cours de leur carrière.

D'ailleurs, les aînés ont grandement influencé le cadet à devenir lutteur. À 17 ans, Yvon l'a amené en tournée à Calgary, où les hommes se sont entraînés avec Stu Hart, de la célèbre famille de lutteurs de l'Ouest canadien.

Roméo Cormier serre la main de son frère Léonce (alias Leo Burke). En mai 2006, Memramcook a rendu hommage aux quatre frères Cormier, redoutables lutteurs dans la Lutte Grand Prix de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada

Mais, c'est avec le promoteur acadien Émile Dupré que le jeune Roméo a pris son envol, dans la Lutte Grand Prix de l'Atlantique. J'avais commencé avec Yvon, "The Beast" , raconte M. Dupré. Je me souviens que je l'avais amené en Caroline du Nord avec son frère Jean-Louis. C'est là qu'ils ont eu leurs surnoms.

Jean-Louis est devenu Rudy Kay et Roméo, Bobby Kay. Le promoteur, là-bas, leur a attribué ces noms en hommage aux lutteurs des années 30, explique Émile Dupré. Roméo savait occuper l'arène. Le style des années 70 était mieux. Il y avait des prises et des contre-prises.

Roméo Cormier a aussi lutté sous les noms de Norton Jackson et Tommy Martin. Il a gagné la majorité de ses titres en combat par équipe, notamment avec Léo Burke. Son premier titre a été remporté en 1968, à Kansas City.

Le voici dans cette vidéo avec un de ses frères, affrontant No Class Bobby Bass.

Le commentateur Gair Maxwell, que l'on entend dans la vidéo, était attristé d'entendre la nouvelle.

De beaux souvenirs de Bobby Kay : comme enfant, je l'ai vu rebondir après une attaque de Freddy Sweetan. Comme adulte, j'ai connu Bobby à un différent niveau... un vrai gentleman qui était la fierté de sa famille et des Maritimes. Gair Maxwell, commentateur des galas de lutte à la télévision

De lutteur à chanteur

Roméo Cormier était aussi musicien et membre du club de golf Valley à Memramcook. Une de ses passions était la musique country. Il a d'ailleurs chanté avec Shirley Myers à ses débuts.

La chanteuse country Shirley Myers et Roméo Cormier. Le lutteur était chanteur à l'occasion. Photo : Shirley Myers

La chanteuse lui a d'ailleurs rendu hommage sur Facebook.

J'ai le coeur lourd. J'ai eu le plaisir de [le] connaître et de travailler [avec lui] en tournée pendant deux ans comme batteur et chanteur, quand j'avais 19 ans [...]. Ce grand homme que nous avions tous connu comme Bobby Kay. Il était une figure paternelle pour moi et les musiciens. Il nous surveillait de près dans les boîtes de nuit, pour s'assurer que nous soyons toujours en sécurité. Shirley Myers, chanteuse

Après sa carrière de lutteur, Roméo Cormier été employé chez Loblaws pendant 28 ans jusqu'à sa retraite.

Il laisse notamment dans le deuil son épouse, Judy, ses deux filles, Julie Cormier et Janie Chappell, et six petits-enfants.

Les visites ont lieu au salon funéraire Dupuis à Memramcook, le mardi 21 janvier, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Il n'y aura pas de funérailles.

Avec les informations de François LeBlanc