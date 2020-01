L'industrie n'aurait pas d'effet sur le parc national Wood Buffalo, selon un chercheur

Après avoir analysé l’équivalent de 150 ans de sédiments notamment dans le delta situé à l'embouchure des rivières la Paix et Athabasca, le spécialiste en écologie aquatique et coauteur de l'étude, Roland Hall, assure que ni le barrage hydroélectrique Bennett, situé en Colombie-Britannique, ni les sables bitumineux ne seraient en cause dans la diminution du niveau des eaux. Le plus important facteur selon lui serait la rivière Embarras qui a détourné un grand volume d’eau lors de son inondation en 1982.

Il s’agit probablement de l’événement hydrologique du siècle et ce n’est mentionné nulle part , souligne le chercheur.

Nos résultats vont à l’encontre des perceptions établies Roland Hall, spécialiste en écologie aquatique et coauteur de l’étude.

Cette nouvelle conclusion est toutefois loin de faire l’unanimité.

Le secteur industriel générerait beaucoup plus de polluants que ceux pris en considération par les chercheurs, selon l’écologiste de l’Université Mount Allison du Nouveau-Brunswick, Joshua Kurek, et les échantillons auraient été prélevés dans un secteur restreint du delta, loin des sables bitumineux.

Critique de la communauté autochtone

La directrice des relations gouvernementales et industrielles pour les Cris de Mikisew, Melody Lepine, souligne également des manquements et dit que l’étude n’a pas pris en compte des polluants comme le mercure ou l'arsenic ni considéré les répercussions du barrage sur la Rivière-la-Paix.

[Les scientifiques] exagèrent souvent leur position et généralisent des résultats d’un ensemble de données restreintes , indique Melody Lepine. La Première Nation a longtemps exprimé son inquiétude concernant l’état de son territoire ancestral.

Les Cris de Mikisew attribuent la diminution du niveau des eaux au barrage hydroélectrique Bennett situé en Colombie-Britannique. Ils affirment en outre avoir trouvé des polluants flottants en aval des sables bitumineux.

En 2014, la communauté autochtone avait partagé son inquiétude avec l’UNESCO qui avait alors exigé du Canada une inspection du parc Wood Buffalo, d'une superficie de 45 000 km. L’étude réalisée avait démontré que la santé du parc était menacée par les changements climatiques, le barrage hydroélectrique et les industries avoisinantes, dont le projet de mégamine Teck Frontier, situé à 20 km au sud.