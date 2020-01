Objectif accompli. Philip, qui souhaite parrainer également un cousin syrien réfugié au Liban, a été le premier à pouvoir rencontrer un agent, et donc délivrer ces précieux documents. J’avais la pression , reconnaît-il, avant de clamer son envie d’aller dormir.

C'est notre héros , confie, soulagée, une des personnes qui comptait sur son aide pour déposer son propre dossier.

À la fois coursier et parrain potentiel, Philip est arrivé jeudi pour être certain d'être le premier à déposer une vingtaine de demandes de parrainage.

Ce sourire contraste néanmoins avec la colère, l’inquiétude et l’angoisse vécues par de nombreux parrains potentiels, qui quittent petit à petit, dans la matinée, l’immeuble situé dans le Vieux-Montréal, avec des chaises de camping, sacs de couchage ou couvertures dans les mains.

Après être resté flou, le ministère de l’Immigration avait fini par ouvrir ses portes, vendredi, pour ne pas laisser les gens faire la file à l’extérieur, dans le froid et la neige, comme cela était d’abord envisagé. Des salles d’attente ont ainsi été aménagées et les demandeurs se voyaient attribuer un numéro de chaise.

C’est le pire bazar que j’ai vu , déplore l’un d’entre eux. Arrivé vendredi en fin d’après-midi, il s’est retrouvé en 11e position et craint d’avoir attendu pour rien. Je ne suis pas optimiste du tout. On va croiser les doigts , glisse-t-il.

À l'instar de ce dernier, plusieurs parrains ont souhaité conserver leur anonymat, pour que leurs témoignages ne nuisent pas au traitement de leur dossier.

On parle de la vie des gens, de personnes vulnérables qui ont fui la guerre. C’était mon cas il y a 20 ans. On veut que nos familles nous rejoignent.

Les demandes de parrainage ont créé de l'incertitude et du stress auprès des personnes qui se sont déplacées dans les locaux du ministère de l'Immigration, dans le Vieux-Montréal.

Ce stress est causé par le faible nombre de places accordées par Québec. Victime de son succès, ce programme de parrainage avait dans un premier temps été suspendu par le précédent gouvernement libéral.

Lors de sa réouverture en septembre 2018, les quotas avaient été revus à la baisse, afin de réduire l’inventaire accumulé sur les bureaux d’Ottawa. Ces mêmes chiffres ont été reconduits par le ministre caquiste Simon Jolin-Barrette.

Au total, 750 dossiers sont acceptés, dont 100 pour les particuliers, qui peuvent se réunir dans un groupe comprenant 2 à 5 personnes. Québec oblige aussi les demandeurs, par « souci d’équité », à faire appel à un coursier pour déposer cette demande en main propre. Les tarifs oscillent de 400 $ à 1000 $, selon ce qui a été rapporté à Radio-Canada.

Aucune limite de nombre de dossiers déposés n’a été fixée pour ces messagers, qui défilaient devant l’immeuble lundi matin. Radio-Canada a par exemple constaté que certains arrivaient avec des boîtes remplies de dizaines de demandes. Ils relayaient leur collègue, installé dans les locaux du ministère.

Dès 8 h 30, à l’ouverture des portes du ministère de l’Immigration, les dossiers étaient acceptés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Des tentatives de « corruption » ont également été constatées, ont rapporté plusieurs demandeurs qui étaient sur place. Des coursiers auraient même tenté d’intimider des personnes mieux placées qu’eux pour prendre leur place.

Arrivée vendredi soir, une femme affirme avoir vu des places se vendre « pour quelques milliers de dollars ».

Ça n’a pas d’allure, ce sont des règles barbares , clame une autre demandeuse, bonnet du Canadien de Montréal sur la tête et café entre les mains, pour tenter de se réchauffer, après avoir donné son dossier à un messager.

Les compagnies de coursiers, on peut le dénoncer, mais à la base, c’est la faute du ministère. On exploite la détresse humaine et tout est conçu pour faire ressortir le pire de l’être humain.

Une marraine potentielle