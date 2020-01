L’état d’urgence prolongé jusqu’à mardi à Saint-Jean

Comme les citoyens ne sont toujours pas autorisés à circuler dans les rues de la ville, sauf en cas d’extrême nécessité, l'aéroport annule de manière préventive tous les vols prévus lundi soir et mardi.

Les restrictions seront toutefois levées mardi, ce qui permettra aux résidents de conduire leur voiture et de faire leurs courses pour la première fois en 72 heures.

Saint-Jean a annoncé que les épiceries dans les limites de la ville ouvriraient mardi de 10 h à 18 h.

Les bars, les restaurants, les chaînes de restauration rapide et les points de vente ne sont toujours pas autorisés à ouvrir.

En quatre jours d'état d'urgence, plusieurs ont épuisé leurs réserves.

Les gens se sont rendus dimanche dans les dépanneurs et les stations-service qui ont ouvert malgré l'état d'urgence, vendant de la nourriture, des cigarettes et d'autres articles.

Des dépanneurs ont ouvert leurs portes dimanche durant quelques heures.

Certaines pharmacies de Saint-Jean ont ouvert brièvement pour permettre aux résidents de se procurer leurs médicaments. Mais cet interlude n’a pas duré bien longtemps.

Après des heures d’attente en file, plusieurs clients de ces commerces ont dû rebrousser chemin, en raison, notamment, d’un fort achalandage et d'un manque de produits sur les étalages.

Jusqu'à présent, environ 300 membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont été déployés pour prêter main-forte aux résidents de Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador.

D'ici la fin de la journée mardi, ils seront près de 425 militaires à venir en renfort aux Terre-Neuviens, aux prises avec les contrecoups d'une tempête qualifiée d'historique.

Ces équipes des FAC Forces armées canadiennes ont pour mission de déblayer les entrées ensevelies des résidents, d'assurer la sécurité des aînés et des personnes à mobilité réduite, et de fournir du soutien médical en milieu hospitalier.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, indique que l'armée pourra également aider à déterrer les bouches d'incendie et à transporter les travailleurs essentiels aux centres hospitaliers.

Il y a beaucoup de résidents qui, présentement, ne peuvent tout simplement pas sortir de chez eux. Ça génère de la peur et du stress chez ces citoyens, en particulier lorsqu’ils se retrouvent en situation d'urgence. Il faut acheminer de l’aide sur place , a déclaré le premier ministre à nos collègues de la CBC, lundi matin.

Nous avons donc besoin d'un endroit pour coordonner et mettre en place ce centre d'appels , a-t-il expliqué.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a déclaré lors d'une conférence de presse à Winnipeg dimanche que deux hélicoptères Cormorant, un hélicoptère Griffon et deux avions Hercules ont été envoyés à Terre-Neuve.

Des équipes de la Croix-Rouge canadienne sont également sur place pour donner un coup de main, a précisé le premier ministre. Rappelons que les résidents sont confinés dans leurs domiciles depuis vendredi.

C'est le cas de Nathalie Brunet, qui vit cloîtrée dans sa maison depuis quatre jours.

Elle habite à Torbay, au nord de Saint-Jean, depuis un peu plus de trente ans. Elle est abasourdie par les événements.

Je n’ai jamais rien vu de plus qu’un pied et demi de neige. On a 80 cm de neige ici. On n’a jamais eu d’état d’urgence qui a été déclaré. C’est vraiment une tempête qui dépasse tout ce que j’ai vu ici.

Nathalie Brunet, résidente