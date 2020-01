Soirée et nuit agitées dans le nord de Montréal

Quelques incidents violents sont survenus, dans le nord de Montréal, entre dimanche soir et lundi matin.

D'abord, trois hommes dans la vingtaine ont été blessés à l'arme blanche, probablement lors d'une bagarre qui a dégénéré entre deux groupes d'individus, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'incident est survenu près d'une station-service située à l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Fleury, dans Montréal-Nord.

Un appel a été fait au 911 peu après 20 h concernant trois hommes blessés qui se sont réfugiés dans un commerce de restauration rapide du secteur.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital pour traiter des blessures mineures.

Les trois hommes ont été interrogés par les policiers, mais ils ont refusé de collaborer.

Aucun suspect n'a encore été arrêté dans cette affaire.

Autre homme poignardé

Ensuite, vers 2 h 15, un homme de 29 ans a lui aussi été blessé par arme blanche lors d'une dispute qui a éclaté dans un immeuble à appartements de la 56e Rue près de l'intersection du boulevard Pie-IX, dans le quartier Saint-Michel.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé la victime blessée au haut du corps dans l'appartement, a indiqué Véronique Comtois, porte-parole du SPVMService de police de la Ville de Montréal . Sa vie n'est pas en danger.

Là encore, la victime a refusé de collaborer avec les enquêteurs et aucune arrestation n'a été faite.

Au moins une balle tirée

Les policiers sont intervenus vers 1 h lundi dans un immeuble à logements du boulevard Lacordaire. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Puis, quatre jeunes hommes, âgés de 17 à 19 ans, ont été arrêtés lundi matin après qu'au moins un coup de feu eut été tiré dans un immeuble à logements du boulevard Lacordaire, près de l'intersection de la rue Charleroi, dans Montréal-Nord.

Les policiers sont intervenus vers 1 h pour un signalement de bruit. Mais à leur arrivée, ils ont constaté qu'un projectile avait été tiré. Ils ont localisé au moins un impact de balle , a indiqué l'agente Comtois.

Du bruit provenait d'un appartement, que les policiers ont alors fouillé. Ils ont saisi une arme à feu.

Le Groupe tactique d'intervention (GTI) était notamment sur place, en fin de nuit, puisque l'incident impliquait une arme à feu. À ce moment-là, on ne prend aucune chance avec la sécurité des citoyens, et on fait venir nos équipes spécialisées , a noté Véronique Comtois.

Personne n'a été blessé dans cette affaire.

Avec les informations de Karine Bastien et de La Presse canadienne