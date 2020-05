110 M$ pour les entreprises en Atlantique

L’aide sera distribuée par l’entremise de l’ APECAAgence de promotion économique du Canada atlantique , l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, et fait partie de l’enveloppe de 962 millions de dollars du Fonds d’aide et de relance régionale ( FARRFonds d’aide et de relance régionale ) mis sur pied par le gouvernement fédéral pour soutenir les économies locales dans toutes les régions du pays.

Elle s’adresse aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier des autres mesures de soutien déjà en place, comme laSubvention salariale d'urgence du Canada ou les prêts garantis de 40 000 $.

Il y a encore des entrepreneurs, des entreprises qui, malheureusement, alors qu'on a étendu le filet social, tombent entre les mailles. Notre objectif, c'était de resserrer les mailles et trouver une solution plus adaptée à la réalité de l'Atlantique , a affirmé Mélanie Joly, la ministre fédérale du Développement économique et la ministre responsable de l’ APECAAgence de promotion économique du Canada atlantique , en entrevue mercredi au Téléjournal Acadie.

Selon Mme Joly, ce fonds pourrait particulièrement aider les gens qui dépendent de l'industrie touristique et de jeunes entreprises en démarrage.