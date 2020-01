Terre-Neuve sous la neige, les ministres fédéraux en rencontre à Winnipeg, et Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Terre-Neuve-et-Labrador paralysée par la neige

Les opérations de déneigement se poursuivaient à Saint-Jean dimanche. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Une bonne partie de Terre-Neuve-et-Labrador, dont sa capitale Saint-Jean, s'est retrouvée paralysée par la neige après le passage d'un violent blizzard qui a déversé, en moyenne, plus de 76 centimètres de neige. Accompagnée de vents particulièrement puissants, la tempête a créé d'impressionnantes congères que les Terre-Neuviens se sont affairés à déneiger, samedi et dimanche. Le premier ministre de la province, Dwight Ball, a réclamé l'aide de l'armée : Ottawa a répondu par l'affirmative et jusqu'à 200 militaires sont attendus sur place dimanche soir.

L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs municipalités. À Saint-Jean, elle sera en vigueur au moins jusqu'à lundi soir.

Réunion du cabinet à Winnipeg

Les ministres du gouvernement Trudeau devront plancher sur une stratégie pour gouverner en situation minoritaire au parlement. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a convié ses ministres à une rencontre de trois jours à Winnipeg, au Manitoba, pour discuter des priorités du gouvernement libéral et de la stratégie parlementaire à adopter dans le contexte minoritaire. Une autre rencontre de trois jours, qui rassemblera cette fois tous les députés libéraux, doit avoir lieu à Ottawa un peu plus tard.

Harry et Meghan renoncent à leur titre

Le duc et la duchesse de Sussex perdront leur titre d'Altesse Royale. Photo : Getty Images / WPA Pool

Le prince Harry et son épouse, Meghan, cesseront d'utiliser leur titre d'Altesse Royale, dans le cadre de leur entente avec la reine Élisabeth II, qui prévoit aussi la fin de leurs engagements royaux. Il s'agit de la plus récente étape de la transformation de la relation du petit-fils de la reine, et de son épouse, avec la monarchie britannique.

Nouveaux heurts au Liban

Les autorités ont utilisé les canons à eau contre les manifestants à Beyrouth. Photo : The Associated Press / Hassan Ammar

Les forces policières libanaises ont utilisé des balles en caoutchouc dimanche à Beyrouth, la capitale, pour repousser des manifestants en colère, dans le cadre d'une résurgence des contestations qui ébranlent le pays depuis plusieurs mois. Ces affrontements ont fait plus de 400 blessés.

Imbroglio à propos des boîtes noires du vol 752

L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur l'écrasement du vol 752, abattu par au moins un missile iranien. Photo : Reuters / Wana News Agency

L'enquête sur l'écrasement du vol 752 se poursuit, en Iran, alors que des spécialistes du Bureau canadien de la sécurité des transports (BST) sont sur place pour aider à faire la lumière sur cette tragédie.

Deux de ces spécialistes ont quitté Téhéran, dimanche. Impossible de savoir, pour l'instant, si le pouvoir iranien autorisera l'analyse des boîtes noires par des spécialistes étrangers, alors que l'avion a été détruit par un tir de missile qualifié d'« accidentel » par l'État.

Par ailleurs, la colère de la population iranienne, ravivée par les « mensonges » du gouvernement sur sa responsabilité dans l'écrasement de l'avion, fait toujours rage. Des spécialistes estiment que les contestataires pourraient ébranler davantage un régime déjà affaibli.

Les Chiefs et Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl

Les Chiefs joueront la finale du Super Bowl pour la troisième fois de leur histoire. Photo : Getty Images / David Eulitt

L'équipe des Chiefs de Kansas City, qui compte un certain Laurent Duvernay-Tardif parmi ses joueurs, a remporté son match de finale d'association contre les Titan du Tennessee. Les Chiefs disputeront donc la finale de la Ligue nationale de football dans le cadre du Super Bowl, le 2 février à Miami.

Bonne semaine!