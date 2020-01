Le CISSS-AT mandate une firme externe pour évaluer le climat de travail à la direction qui supervise les médecins

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a mandaté une firme externe pour réaliser un diagnostic de climat organisationnel, au coût de plus de 40 000 dollars.

La firme Relais Expert-Conseil se penchera plus spécifiquement sur la Direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire (DSPEU) , qui a pour mandat d'organiser les services, d'en assurer la qualité, l'accessibilité et la continuité ainsi que de recruter les médecins.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT), Caroline Roy, fait valoir qu'un sondage mené le printemps avait permis d'affirmer que certaines zones d'amélioration du climat de travail à la DSPEU devaient être mises en place.

Sans vouloir s'avancer davantage sur ces pistes d'amélioration, elle explique que la démarche a pour objectif de mettre en place les meilleures pratiques, tant pour les travailleurs du réseau que pour les usagers.

Un de ces volets-là était la collaboration, la communication, les liens entre les directions avec les équipes médicales qui travaillent partout dans l'organisation , explique-t-elle. Clairement, des zones d'amélioration ont été identifiées, donc on voulait en profiter pour aller plus loin à ce sujet-là. Et on sait qu'avec la DSPEU, il y a un lien avec l'ensemble de nos équipes médicales, donc c'était le bon moment d'en profiter pour faire une démarche intégrée qui réunit les deux équipes, à la fois la direction de Dre [Annie] Léger et l'ensemble des équipes médicales.

Une dépense justifiée, affirme le CISSS-AT

Le CISSS-AT justifie la dépense de 40 000 dollars par des gains éventuels à court et moyen termes au niveau des personnels. On espère effectivement améliorer la rétention du personnel, diminuer le recours à l'assurance-salaire et à la main-d'oeuvre indépendante et accroître l'attractivité du CISSS-AT pour les médecins.

On mentionne par ailleurs que le diagnostic qui sera mené du 17 au 24 février est d'ordinaire mené à l'interne, mais qu'il est impossible présentement de mener ce type d'analyse à l'interne en raison du « manque de personnel aux ressources humaines ».

Une note de service interne a été acheminée cette semaine à l'ensemble des médecins de la région, ainsi qu'aux gestionnaires de la DSPEU, afin de les inviter à participer à la démarche, qui comprendra notamment un sondage, des entrevues individuelles et des focus groups.

Par ailleurs, la FIQ accueille favorablement ce processus mené de manière indépendante.