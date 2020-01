Écrasement d'avion sur le lac Abitibi : le pilote est mort

On ignore toujours la cause de l'écrasement. La SQ mentionne que le Bureau de la sécurité des transports (BST) a été avisé.

Il y aura une enquête [du BST], précise la sergente de la SQ , Hélène Nepton. De notre côté évidemment, le bureau des crimes contre la personne ainsi que les enquêteurs spécialisés vont se déplacer sur les lieux pour prendre charge de l'enquête. C'est le BST qui va faire la lumière sur les causes de cet écrasement. Nous on va regarder s'il y a un aspect criminel et on va assister le coroner pour déterminer les causes du décès.