Apprendre à patiner pour s’intégrer à la société canadienne

L’activité, qui visait à aider les nouveaux arrivants à s’intégrer à leur communauté d’accueil, a connu un tel succès dimanche que les organisateurs ont manqué de patins.

C’est cool qu’ils organisent des événements pour pouvoir rencontrer les locaux pour ne pas qu’on soit qu’entre internationaux parce que le but de faire un échange, c’est quand même de communiquer et de découvrir une nouvelle culture.

Pour plusieurs participants, il s’agissait d’un premier essai en patins.

C’est évident qu’il y en a une couple qui sont assez instables et on essaie de les aider et de leur montrer des trucs afin de rester un peu plus stables, comme plier des genoux, des choses comme ça.

Natanièle Lamoureux, joueuse des Voyageurs de l’Université Laurentienne