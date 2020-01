Championnats régionaux de patinage artistique à Amqui

Ils étaient un peu plus de 200 patineurs en provenance de 24 clubs de l’Est-du-Québec à se disputer les honneurs en fin de semaine à Amqui. Malheureusement, les jeunes en provenance des Îles n’ont pas pu se rendre à Amqui en raison du mauvais temps.

L’Association régionale représente les clubs de La Pocatière à Gaspé, incluant le Témiscouata et les Îles-de-la-Madeleine. Rimouski, Matane et Témiscouata-sur-le-Lac étaient parmi les délégations les plus imposantes de la compétition.

Les jeunes du club de Carleton-sur-Mer se sont particulièrement distingués. Les quatre membres de la délégation ont tous été sélectionnés pour la compétition provinciale.

Ceux qui se sont classés parmi les trois premiers de leur catégorie représenteront les clubs de l’Est-du-Québec lors de la finale provinciale STAR-Michel-Proulx. Cette importante compétition accueille plus de 500 athlètes de différentes régions, soit tous ceux qui se sont qualifiés lors des championnats régionaux, comme ceux qui avaient lieu à Amqui.

Des jeunes filles pratiquent le patinage artistique dès l'âge de 4 ans. Photo : Radio-Canada

Lise Bossé, présidente de l’Association régionale de patinage artistique de l’Est-du-Québec, estime que les clubs qu'elle représente font souvent bonne figure lors de cette compétition.

On se classe assez bien et parfois très bien, dit-elle. En fin de semaine, il y avait les championnats canadiens et Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire Gabrielle Lévesque [du club de La Pocatière] qui sont vice-champions canadiens dans la catégorie junior couple et nous avons Charlie Bilodeau de la région qui s’est classé troisième dans la catégorie senior couple. C’est quand même très bien.

Jeux de la participation

La finale régionale a aussi permis à huit jeunes de se démarquer et de faire partie de la délégation aux Jeux de la participation, qui auront aussi lieu à Lévis du 5 au 8 mars. Ces jeux ont lieu une année sur deux en alternance avec les Jeux du Québec.

Reste que c’est la compétition à regarder. Ce sont nos jeunes de l’avenir qu’on va probablement voir sur des scènes nationales , commente Mme Bossé.

À ce chapitre, selon Mme Bossé, les patineuses Logan Boulay de Rivière-au-Renard et Émie Guilbeault du Club Les Tourbillons de Matane ont livré, en fin de semaine, des performances remarquables et prometteuses.